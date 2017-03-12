Hollanda Başbakanı Türkiye'yi suçladı !

Hollanda'da Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavır ve polisin sert müdahalesinin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'yi suçladı, sınır dışı kararında haklı olduklarını savundu.

Hollanda Başbakanı Rutte, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yönelik skandal kararın ardından konuştu.Türk hükümetinin tuhaf davrandığını öne süren Rutte, "Olayları çığrından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Rutte sınır dışı edilen Kaya'nın diplomatik dokunulmazlığa sahip olmadığını ve sınır dışı kararında haklı olduklarını savundu.

Rutte bu sabah katıldığı bir televizyon programında, "Yanlış bir filmin içine düştüm. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım" dedi, olayların çığırından çıkmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiğini savundu. Habere göre sadece Cumartesi günü sekiz kez Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla aradığını söyleyen Rutte, en son Pazar sabahı saat 02.00'de Rotterdam'da olayların büyümesi üzerine Türk mevkidaşı ile görüştüğünü belirtti.

RUTTE: 'ONLAR HOLLANDA VATANDAŞI'

Hollanda'nın sağduyulu taraf olacağını vurgulayan Hollanda Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nazi kalıntısı" suçlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Hollanda'da yaşayan Türkler için "Onlar Hollanda vatandaşıdır" diyen Rutte, Hollanda'nın da Türkiye kadar gururlu bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye'nin yaptırım tehdidinin kabul edilemeyeceğini dile getiren Hollanda Başbakanı, "Biz kendimize şantaj yaptırmayız" dedi.