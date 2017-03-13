HOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye ile Hollanda arasında gerilim sürerken Hollanda Başbakanı Rutte bugün yeni bir açıklamada bulundu. Rutte, "Türkiye hükümetinden tehditler geldiği sürece hiçbir zaman müzakere yapmayacağız” diye konuştu. Türkiye bugün Hollanda'ya iki nota birden vermiş, özür talebinde bulunmuştu.

Reuters'ın haberine göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte yeni bir açıklama yaptı. Rutte, “Türkiye hükümetinden tehditler geldiği sürece hiçbir zaman müzakere yapmayacağız” diye konuştu.

​"Aşırı sağcı lider Geert Wilders'in çarşamba günü yapılacak seçimleri kazanması konusunda büyük bir risk var" diyen Rutte, Hollandalılardan seçimde 'yanlış popülizm trendine' dur demelerini istedi.

"Türkiye'nin Hollanda seçimlerine müdahale etmeyi istediğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanan Rutte, Hollanda'daki Türklerin Hollanda vatandaşı olduğunu Türk vatandaşı olmadığını vurguladı.

TÜRKİYE 2 NOTA VERMİŞTİ

Türkiye bugün Hollanda'ya 2 nota verdi. İlk notada Türk bakanlara yönelik diplomatik nezaket ve uluslararası teamüle uymayan söz konusu muamelelerin, güçlü bir şekilde kınandığı ve bu uygulamalar konusunda Hollanda makamlarından resmi bir yazılı özür beklendiği bildirildi. İkinci notada barışçıl göstericilere yapılan polis müdahalesinin orantısız olduğu belirtildi. Notada ayrıca, tazminat hakkının saklı tutulduğu belirtilerek, Türk bakanlar ve vatandaşlarına yönelik söz konusu ihlallerin araştırılması, ihlalleri gerçekleştirenler hakkında adli, idari ve cezai yaptırımlar uygulanması ve sonucunun Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmesi talep edildi.