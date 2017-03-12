Hollanda basını da hükümeti gibi !

Hollanda basını, diplomatik dokunulmazlık, fikir özgürlüğü, seyahat hakkı gibi kavramları unutarak, Türkiye ile yaşanan diplomatik krizi "adli bir vaka" gibi verdi.

AD gazetesi, "Türkiye Başbakanı söz verdi, sert karşılığı misliyle verilecek" başlığıyla verdiği haberde, "Başbakan Binalı Yıldırım, Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesini sert bir şekilde eleştirdi. Başbakan Yıldırım'a göre diplomatik dokunulmazlığa Hollanda müdahale etti. Avrupa'daki Türkleri de sükûnete davet eden Yıldırım, nedense Hollanda'nın neden Bakan Kaya'nın sınır dışı edildiğine dair bir açıklamada bulunmadı" ifadelerine yer verdi.

De Telegraaf gazetesi, "Rotterdam'daki çatışmanın ardından tutuklamalar" başlığıyla verdiği haberde, polis ile Türkler arasında çıkan çatışmada yerde yatan polisin saldırıya uğramasının fotoğrafını yayınladı. Haberde, çıkan olaylar nedeniyle emniyet güçlerinin protestocu Türkleri tutuklandığı belirtildi.

De Volkskrant gazetesi, "Türk Bakanı Ankara'ya "istenmeyen yabancı" diye gönderildi" başlığını attı. Rotterdam'da Konsolosluk binasında konuşma yapmak isteyen Bakan Kaya'ya müsaade edilmediği ve apar topar istenmeyen yabancı diye sınır dışı edildiği belirtildi.

Het Financieele Dagblad gazetesi ise "Hollanda'nın küçük bir ülke olduğunu düşünmesinler" başlığı ile verdiği haberde, "Bakan Kaya'nın konuşmasını müsaade verilmemesinin ardında çatışma. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hollanda'da Nazi kalıntıları. Türkiye, Hollanda Konsolosluğunu kapattı" başlıklarına yer verdi.

NRC Handelsblad gazetesi, haberinde "Türk Konsolosluğu çevresinde 12 tutuklama ve 7 yaralı" başlığına yer verdi. Haberde, "Hollanda ve Türkiye arasında diplomatik kriz" ifadeleri kullanıldı.

Trouw gazetesi, yaşananları "Yüksek düzeydeki gerilim TOMA'ların kullanımı ile sona erdi" başlığı ile verdi. Haberde, "Gece 02.00 sıralarında emniyet güçleri TOMA kullanarak Rotterdam'da Konsolosluk binası çevresindeki göstericileri dağıttı. Diplomatik oyunun son bölümü" ifadelerine yer verildi.