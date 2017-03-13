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HOLLANDA BASINI KRİZİ BÖYLE GÖRDÜ

Hollanda basını krizi böyle gördü

Hollanda hükümetinin, Türk Bakanlara yönelik skandal tavrı Hollanda basınında böyle yankı buldu.

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Hollanda'daki gazeteler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik kabul edilemez tavrın ardından yaşanan diplomatik krizi manipülatif başlıklarla ele aldı.

Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavır üzerine yaşanan gerilim Hollanda medyasında geniş yer buldu.

Hollanda'nın tüm diplomatik temayüllere ve insan haklarına aykırı uygulamalarını neredeyse onaylar başlıklarla gördü.

De Telegraaf gazetesi: Türklerin öfkesi artıyor
Hollanda'nın en yüksek tirajlı günlük gazetesi olan De Telegraaf'ın internet sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda'yı “yeniden" sert bir şekilde eleştirdiği ve “Lahey'in önümüzdeki parlamento seçimlerini Ankara ile olan ilişkilerine tercih etmesi halinde Hollanda'nın bunun faturasını ödeyeceğini" söylediği yer aldı. Site haberi “Türklerin öfkesi artıyor" başlığıyla verildi.

De Volksrant: Çarpışmak üzereyiz
De Volksrant isimli gazete ise “Direksiyon kıramayız çarpışmak üzereyiz" başlıklı haber yorumunda, Hollanda Başbakanı Rutte'nin “patronu olduğu ülkede boyun eğen adam olmak istemediği ve diplomatik zarar ile yaptırım savaşını, sonra bakarız düşüncesiyle şimdilik kabullendiği" değerlendirmesi yapıldı.

Algemeen Dagblad: Türkiye özür istiyor
Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafıyla verilen manşet haberde “Türkiye özür istiyor ve yaptırımlarla tehdit ediyor" başlığı kullanıldı. Gazetenin internet üzerinden yaptığı ankette okurlarına “Hollanda'nın Türkiye'ye dişini göstermesi iyi" şeklindeki görüşe yüzde 92'lik grup “Katılıyorum" yanıtını verdi.

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