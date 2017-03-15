Hollanda ineğini kesmeyecek

Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz alarak Hollanda ineğini keseceğini açıklayan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi, yazılı bir açıklama ile "Hollanda ineğini kesmeyeceğini, Hollanda'ya geri göndermeyeceğini, ineğin çiftliğinde yaşamaya ve süt vermeye devam edeceğini" duyurdu.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi "Bazı yurttaşlarımızın belediye başkanıma mesajlarından sonra, Beşiktaş Belediye Başkanımız Av. Murat Hazinedar'ın da ilgililerine ‘Sevgili kardeşim, ne Hollanda'nın faşistleşen iç siyasetine ne de ülkemizin iç siyasetine o ineğin kuyruğunu kurban ettirmem'' tweetinden sonra, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Konsolos için özür dilediğini söylemesinin ardından ben de Hollanda ineğimi kesmeyeceğimi, tekrar Hollanda'ya geri göndermeyeceğimi, ineğin çiftliğimde yaşamaya ve süt vermeye devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururum" şeklinde açıklama yaptı.