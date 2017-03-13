Hollanda krizinde kafa karıştıran ayrıntı

Türkiye haftasonu başlayan Hollanda krizi ile çalkalanırken olaylarla ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın 6 Mart’ta ATV'deki canlı yayın sırasında yapmış olduğu "14'ünden önce Hollanda'da bir etkinlik yapılması mümkün görünmüyor" açıklaması krizin en üst seviyede yaşandığı anda yeniden gündeme geldi.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre Yıldırım, ATV’de canlı yayınlanan programda Hollanda’da 14 Mart’ta seçimler olduğunu belirterek, “14’ünden önce Hollanda’da bir etkinlik yapılması mümkün görünmüyor” demişti.

İşte Yıldırım'ın o açıklamaları:

“Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde de benzer problemler var. Hollanda'da bu ayın 14'ünde seçimler var, biraz ona yönelik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mevcut iktidar partisiyle o aşırı Wilders'in partisi arasında çok az fark var, onun için 14'ünden önce Hollanda'da bir etkinlik yapılması çok mümkün gözükmüyor ama 14'ünden sonra zannetmiyorum ki Hollanda böyle bir kısıtlama üzerinde dursun.”

ÇAVUŞOĞLU NEDEN GİTMEK İSTEDİ ?

Yıldırım’ın bu açıklamasına rağmen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 9 Mart'ta Hollanda’ya gidip, Türk vatandaşları ile buluşmak istemesiyle ortam bir anda gerildi.

BAKAN KAYA ALMANYA'DAN GEÇTİ AMA...

Hollanda, kendi ülkesindeki seçim öncesinde Bakan Çavuşoğlu’na etkinlik izni vermeyip, uçağına iniş yasağı getirince, Almanya’da bulunan Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Rotterdam’a kara yoluyla geçti.

Yaşanan bu gelişmeler de, “Başbakan’ın sözlerine rağmen, bakanlar neden Hollanda’ya gitmek istedi?” sorusunu gündeme taşıdı.