Hollanda krizinden sonra yeni hamle !

Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi Sadık Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığına getirildiği için yerine yapılacak atama, bu ülke ile yaşanan kriz nedeniyle beklemeye alındı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'in bir müddet Ankara'ya dönmesi istenmediği için Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler, fiilen maslahatgüzar seviyesine çekildi.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Daan Feddo Huisinga, cumartesi günü saat 15:30'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Huisinga'ya iletilen kararlardan biri izinli olan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'in bir müddet Ankara'ya dönmesinin istenmediğiydi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak 15 Aralık 2013'te Sadık Aslan atandı. Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nin internet sitesinde büyükelçi olarak hala Aslan görünüyor. Ancak Aslan, geçen yıl Kasım ayında Ankara'ya çekildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevine getirildi. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere göre, Lahey Büyükelçiği'ne yapılacak atama için kararname hazırlanıyordu. Ancak Hollanda ile ortaya çıkan kriz üzerine kararname beklemeye alındı.

Lahey'te Türkiye'yi Büyükelçilik Maslahatgüzarı Alper Yüksel temsil ediyor. İzinli olan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin bir süre dönmemesi isteği resmen Hollanda Hükümeti'ne iletilerek fiilen ilişkiler maslahatgüzar düzeyine çekildi.