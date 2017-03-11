Hollanda polisi Bakan Kaya'nın aracını durdurdu

Hollanda'da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam kentine gideceğine ilişkin haberlerin ardından Türk Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yol trafiğe kapatıldı.

Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önünde güvenlik önlemi alırken, Kaya'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edildiği Rotterdam'a kara yoluyla geçeceğine ilişkin açıklamalarından sonra rezidansın önündeki yolu, çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Araçları alternatif yollara yönlendiren polis, yayaların geçişine de müsaade etmedi.



Çavuşoğlu, bu akşam Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı'nda Hollanda'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmeyi planlıyordu.



Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla, Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edildiği belirtilmişti. AK Parti Rotterdam Seçim Koordine Merkezi de planlanan etkinliğin tamamen iptal edildiğini açıklamıştı.



BAŞKONSOLOS: BAKAN'IN ARACI HOLLANDA GİRİŞİNDE DURDURULDU

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının Hollanda girişinde durdurulduğunu ve kendisinin de Bakan Kaya'nın yanına gitmesine müsaade edilmediğini söyledi.



BASIN MENSUPLARINA: ÜLKE DIŞINA ÇIKIN

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın programını takip etmek üzere Hollanda'nın Rotterdam kentine giden bakanlık konvoyundaki bir araç ile TRT ve Anadolu Ajansı ekibinin bulunduğu araçtakilere Hollanda polisince kimlik kontrolü yapıldı.



Hollanda polisi, Rotterdam yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada bakanlık konvoyundaki bir araç ile içinde Anadolu Ajansı ve TRT ekibinin bulunduğu aracın etrafını sardı. Polis araçta bulunanlara kimlik kontrolü yaptı. Polis yetkilisi burada yaptığı açıklamada, söz konusu kontrolün Bakan Kaya'nın da araçta olabileceği için yapıldığını ifade etti.



Yaklaşık bir saat sorguya tabi tutulan Türk gazeteciler ve bakanlık konvoyundaki yetkililerden bir an önce Hollanda'yı terk ederek Almanya'ya dönmeleri istendi. Araçlar, Hollanda polisinin nezaretinde ülke dışına çıkarılıyor.



HOLLANDA YAŞAYAN TÜRKLER KONSOLOSLUK BİNASI ÖNÜNDE TOPLANIYOR

Yaşanan gelişmeler sonrasında ülkede yaşayan Türkler konsolosluk binası önünde toplanmaya başladı. Ellerinde Türk bayrakları olan kalabalığın artmaması için polis yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.



BAKAN KAYA: KENDİ KONSOLOSLUĞUMUZA GİRİŞİMİZE İZİN VERİLMİYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yaşanan son gelişmeler sonrasında A Haber kanalına telefonla bağlanarak yaşananları anlattı. Bakan Kaya, Rotterdam Konsolosluğu'na 30 metre uzaklıkta olduklarını ancak polis tarafından kendi konsolosluğumuza giriş izni verilmediğini belirtti.



Kaya şunları söyledi; "Avrupa’da akıl almaz olaylar yaşanıyor. Hollanda ve ALmanya’nın içişlerine karışmak gibi bir derdimiz yok. Biz buraya Türkiye’nin öz evlatlarıyla buluşmaya geldik. Anti demokratik kararların bizi durdurabileceğini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Dün Hollanda’da gerçekleştireceğim etkinlikler, güvenlik savunma gibi uydurmalarla iptal edildi. Dün gece almanya’ya geldik. Oradada iptalle karşılaştık. Biz de Roterdam’a geçelim dedik. Fakat bizim konsolosluğumuza girmemize izin verilmiyor. Şu anda 30 metre uzaklıktayız konsolosluğa ama giriş izni verilmiyor. Türkiye’nin bir kadın bakanına aile bakanına nasıl bir tehdit olarak gürülüyorsa bizim girişimize izin vermiyorlar.

Benim Türkiye Cumuriyeti bakanı olarak konsolosluğa girişimin yasaklı olduğunu söylediler. Güvenlik riski falan demiyorlar. Polisler kimlik kontrolü yaptıktan sonra yürüyerek de geçmemize izin vermediler. Etrafımızda yüzlerce polis var. Tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiklerini söyledik onlara."



