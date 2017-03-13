  • ''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''
  • Aile Bakanı Kaya, Schengen ülkelerine giremeyecek
  • Ankara'da AIDS'li engellinin yaşadıkları şoke etti
  • PYD, Münbiç'te sözde yönetim ilan etti
  • Hollanda Başbakanı'ndan skandal Türkiye açıklaması

''HOLLANDA POLİSİ BİZE KÖPEKLERLE SALDIRDI''

''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''

Hollanda polisinin köpekle saldırdığı Türk genci dehşet dolu anları bu sözlerle anlattı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan Hüseyin Kurt, Hollanda polisi tarafından coplandı, polis köpeği tarafından bacağından ısırıldı.

Kurt, Hollanda polisinin ağır şiddet kullandığı anı AA muhabirine anlattı.

Ailesi ile birlikte Bakan Kaya'nın yanında olmak için konsolosluğun önündeki gösteriye katıldığını anlatan Kurt, "Hollanda polis güçleri bize saldırıncaya kadar çok güzel bir akşam geçiriyorduk." dedi.

1-20170313090958.jpg

Ağabeyi ile en önde durduklarını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Polisler bir anda bize saldırmaya başladı ve coplarla vurdu. Cop darbesi yedikten sonra yere düştüm. Ben yerde iken Hollanda polisi köpeğe 'Tut' komutunu verdikten sonra köpek baldırımdan ısırdı. İlk olarak polisler copla abime vurdular ve yere yıkıldı. Yerdeyken gözleri açıktı ama bayılmış gibi gözüküyordu çünkü sorularımıza cevap vermiyordu. Abimle birlikte yan yana 20 dakika boyunca kanlar içinde yerde kaldık."

Kurt, orada bulunan insanların kendilerine yardım etmek istediğini ancak polislerin izin vermediğini ifade etti.

2-20170313090958.jpg

Sağlık görevlilerinin gelmesi üzerine polisin "Biz bunu gözaltına alacağız" dediğini söyleyen Kurt, "Daha sonra sağlık görevlileri tekrar gelip durumumuzun ağır olduğunu bildirdi ve polise bizi ambulans ile hastaneye götürmesi gerektiğini belirtti." ifadesini kullandı.

Kendilerinin Erasmus hastanesine sevk edilerek gerekli müdahalelerin yapıldığını ve sabah altıda taburcu olduklarını belirten Kurt, "Rotterdam Başkonsolosu'muz Sadin Ayyıldız bize sahip çıkarak telefonla aradığı için ondan Allah razı olsun. Tekrar bir gösteri olsa yine katılırız." diye konuştu.

3-975.jpg

Hollanda polislerinin Kurt kardeşlere saldırı anına şahitlik yapan yaralıların kuzeni Köksal Kurt, polislerin orantısız güç kullanarak atlar, köpekler ve coplarla saldırdığını söyledi. Köksal Kurt, "Polisler bizi ordan uzaklaştırarak yardımcı olmamıza izin vermedi." dedi.

Hollanda'dan diplomatik skandal

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

4-568.jpg

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Rotterdam'da Başkonsolosluğuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip, aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

5-322.jpg

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

AA
383
-
Danimarka'dan Yıldırım'a erteleme teklifi !Danimarka'dan Yıldırım'a erteleme teklifi !
YGS'ye geç kalanlar gözyaşı döktüYGS'ye geç kalanlar gözyaşı döktü
Ankara'da dehşete düşüren olayAnkara'da dehşete düşüren olay
Hollanda'yı böyle protesto ettilerHollanda'yı böyle protesto ettiler
KILIÇDAROĞLU: İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALINKILIÇDAROĞLU: İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALIN
DEAŞ'tan bubi tuzağı !DEAŞ'tan bubi tuzağı !
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BUNUN HESABINI SORACAĞIZBAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BUNUN HESABINI SORACAĞIZ
İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda-Türkiye yorumuİngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda-Türkiye yorumu
Hollanda polisi Erhan Çelik'e de saldırdıHollanda polisi Erhan Çelik'e de saldırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS