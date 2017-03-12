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HOLLANDA POLİSİ ERHAN ÇELİK'E DE SALDIRDI

Hollanda polisi Erhan Çelik'e de saldırdı

Hollanda polisi, Türk konsolosluk binası önünde toplanan vatandaşlarımıza sert müdahalede bulundu. Gazeteci Erhan Çelik de bu sırada polislerin saldırısına maruz kaldı.

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Hollanda hükümetinin engellemelerine karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için bölgede bulunan Türk vatandaşlarına müdahale etmek için çok sayıda polis köpeği kullanıldı. Aralarında Türk gazetecilerin de yer aldığı basın mensupları güvenlik güçlerinin fiziksel şiddetine uğradı.

Saldırıya uğrayan basın mensuplarının arasında TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Çelik de var. Yer de yatan ve hem köpeklerin hemde polislerin saldırısına uğrayan meslektaşını kurtarmak için araya giren Erhan Çelik, polislerin saldırısına maruz kaldı. O anları paylaşan Çelik, "O çocuğu bize vermediler. Köpeğin ısırığıyla alıp, polis karakoluna götürdüler. Çok ağladı, acısını ağzına teptiler" ifadesini kullandı.
 

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