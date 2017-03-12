Hollanda polisi Erhan Çelik'e de saldırdı

Hollanda hükümetinin engellemelerine karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için bölgede bulunan Türk vatandaşlarına müdahale etmek için çok sayıda polis köpeği kullanıldı. Aralarında Türk gazetecilerin de yer aldığı basın mensupları güvenlik güçlerinin fiziksel şiddetine uğradı.
Saldırıya uğrayan basın mensuplarının arasında TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Çelik de var. Yer de yatan ve hem köpeklerin hemde polislerin saldırısına uğrayan meslektaşını kurtarmak için araya giren Erhan Çelik, polislerin saldırısına maruz kaldı. O anları paylaşan Çelik, "O çocuğu bize vermediler. Köpeğin ısırığıyla alıp, polis karakoluna götürdüler. Çok ağladı, acısını ağzına teptiler" ifadesini kullandı.
Bakan Kaya, polis eşliğinde Hollanda'dan sınır dışı edildi
Başbakan'dan ilk açıklama: En ağır şekilde cevap verilecek
YGS'ye geç kalanlar gözyaşı döktü
İsveç'teki iptalin ardından tehdit çıktı
Ankara'da dehşete düşüren olay
Eski Hollanda Dışişleri Bakanı: Yanlış bir adım attık
Erdoğan: Putin YPG'ye sıcak bakmıyor
Hollanda polisi toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıttı
Hollandalı ırkçı liderden çirkin sözler !
AİLE BAKANI KAYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu'na Türk bayrağı asıldı
Eski eşini ve kucağındaki çocuğunu sokak ortasında öldürdü
HOLLANDA POLİSİ ERHAN ÇELİK'E DE SALDIRDI
Hollanda polisi, Türk konsolosluk binası önünde toplanan vatandaşlarımıza sert müdahalede bulundu. Gazeteci Erhan Çelik de bu sırada polislerin saldırısına maruz kaldı.
Hollanda hükümetinin engellemelerine karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için bölgede bulunan Türk vatandaşlarına müdahale etmek için çok sayıda polis köpeği kullanıldı. Aralarında Türk gazetecilerin de yer aldığı basın mensupları güvenlik güçlerinin fiziksel şiddetine uğradı.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS