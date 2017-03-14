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HOLLANDA POLİSİNE ATEŞ İZNİ VERİLMİŞ

Hollanda polisine ateş izni verilmiş

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizde bugün ortaya çıkan bu ayrıntı şoke etti.

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Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının durdurulması ve sonrasında sınır dışı edilmesi olayında Hollanda Özel Timi'ne ateş izni verildiğini söyledi.

Aboutaleb, kamu yayın kuruluşu NOS TV'te yaptığı açıklamada, Bakan Kaya'nın yanında "geniş omuzlu" 12 kişinin bulunduğunu ve o kişilerin silahlı olup olmadığını bilmediklerini ifade ederek "Bu durum korkutucuydu." dedi.

Bakan Kaya'nın yanındaki kişilerin ateş etme ihtimalini düşündükleri için özel tim gönderdiklerini belirten Aboutaleb, "Bunun sebebi, olası bir saldırıda bizim orada olaya hakim olabilmemizdi." ifadesini kullandı.

 "Ateş etme izni verilmişti"

Aboutaleb, sunucunun, "Bir bakan gelmiş, orada ne olabilirdi ki?" sorusu üzerine, "Bakanın korumaları ateş edebilirdi." iddiasında bulundu. Özel timin sadece korumalar için gönderildiğini söyleyen Aboutaleb, "Bakanın korumalarının polisin teslim ol uyarısına uymayıp ellerini kemerlerine doğru götürmeleri durumunda Hollanda Özel Timi'ne ateş etme izni verilmişti." diye konuştu.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

 

AA
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