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HOLLANDA SANDIK BAŞINDA

Hollanda sandık başında

Hollanda'daki parlamento seçimlerinde oy kullanma işlemine başlanıldı.

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Seçim barajının olmadığı Hollanda parlamento seçimlerine 30 siyasi parti katılıyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre Başbakan Mark Rutte'nin liberal partisi VVD 15,6 oy oranı ile önde görünüyor.

AB'den çıkmayı savunan, yabancı düşmanı görüşleri ile bilinen Geert Wilders'in Özgürlük Partisi (PVV) ise kamuoyu yoklamalarında seçmenin yüzde 13,8 desteği ile Başbakan Mart Rutte'nin partisini yakından takip ediyor.

Aşırı sağcı lider Geert Wilders'in Özgürlük Partisi'nin (PVV) ise ikinci sırada kalarak, 19 ila 22 arasında sandalye kazanması bekleniyor.

Seçimler sonucu15 siyasi partinin parlamentoya girmesi beklenirken büyük partilerden hiç biri yabancı düşmanı parti PVV ile koalisyon yapmayı düşünmediklerini açıkladılar.

WILDERS'İN PARTİSİ KAZANIRSA NELER OLACAK?
Wilders liderliğindeki PVV,  "Hollanda bizimdir, bizim kalacak" başlıklı seçim bildirgesinde, öncelik "İslamileşmenin durdurulmasına" yer veriyor. Bildirgede, Hollanda'daki bütün cami ve İslam okullarının kapatılacağı, kamusal alanda başörtüsü ve diğer İslami simgelerin yasaklanacağı vurgulanıyor.

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Bildirgeye göre, PVV'nin iktidar olması durumunda sınırları kapatılarak, İslam ülkelerinden mülteci akımı önlenecek. Çifte vatandaşlığa sahip suçlular derhal sınır dışı edilecek. Hollanda'nın AB üyeliğinden ayrılması sağlanacak. Aşırı sağcı parti, kültür ve sanata parasal desteğin kesilmesini, asker ve polise fazladan bütçe ayrılmasını da programına alıyor.

DHA
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