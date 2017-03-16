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HOLLANDA'DAKİ SEÇİMDE SANDIKTAN ERDOĞAN ÇIKTI

Hollanda'daki seçimde sandıktan Erdoğan çıktı

Hollanda'da yapılan seçimlerde oy kullanan bir vatandaş, oy pusulasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ekledi.

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Hollanda'da seçim yarışı dün başlamıştı. Genel seçimlerde resmi sonuçlar açıklanmaya başlarken dün akşam sosyal medyaya bu görüntü damga vurdu. Oy kullanan bir vatandaş, oy pusulasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini ekledi ve oyunu bu şekilde kullandı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu görüntü gece boyu etkisini yitirmedi

Hollanda genel seçimlerinin ilk resmi sonuçlara göre 33 milletvekili çıkaran Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı. Avrupa'da her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oy pusulalarında Cumhurbaşkanı 'Recep Tayyip Erdoğan'a oy çıktı.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter üzerinden paylaşılan mesajlarda, Erdoğan'ın fotoğrafları ve isminin yer aldığı geçersiz çok sayıda oy pusulaları yer aldı.

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ABD'de yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sembolik olarak oy atılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi, Clinton ve Trump'la birlikte toplam 4 adayın yer aldığı oy pusulasına eklenmişti.

SEÇİMİ RUTTE KAZANDI

Hollanda genel seçimlerini, açıklanan ilk resmi sonuçlara göre 33 milletvekili çıkaran Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı. VVD seçimde birinci parti çıkarak İslam karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ni (PVV) geçse de, 41 milletvekili kazandığı 2012 seçimlerinin gerisinde kaldı.

 

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