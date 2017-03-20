  • Gıda Bakanlığı: 112 üründe GDO tespit edildi
  • Çıplak fotoğraflarını paylaşan kadın memur açığa alındı
  • Başbakan'ın davetine Gül ve Davutoğlu gelmedi
  • 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzde şok ayrıntı
  • ''AK Parti'nin son anketinde Evet %50'yi geçemedi''

HOLLANDA'DAN ERDOĞAN POSTERİ KARARI

Hollanda'dan Erdoğan posteri kararı

Hollanda’nın Rotterdam kentinde polisin Pazar gecesi asılmış Tayyip Erdoğan posterlerini indirdiği öğrenildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

'KAMU DÜZENİ İÇİN'

NL Times’a göre,  Rotterdam’da polis, pazar gecesi kentin Feijenoord mahallesinde bulunan, Türk kökenli bir işletmeciye ait bir binanın dış cephesine asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait posterlerini kaldırdı. Polis sözcüsü de posterlerin Belediye Başkanı Ahmet Aboutaleb’in isteği üzerine ve “kamu düzeni için sorun yaratabileceği" bilgilerinin alınmasından sonra indirildiğini savundu. 

DERHAL KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Hollanda medyasına konuşan polis sözcüsünün, asılan posterlerin destekçiler ile muhalifler arasında gerilime yol açtığı ve bölge sakinlerini riske soktuğu yönünde yeni bir bilgi aldığı ve belediye başkanı, polis ve savcının posterlerin derhal kaldırılmasına karar verdiğini belirtti. Polis sözcüsü, posterlerin “dikkatle indirilip muntazam biçimde katlandığını” vurgularken posterlerin binadan “koparılmadığını ve parçalanmadığını” da savundu.

159
-
Ülkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destekÜlkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destek
Türkiye'de 9 bin 213 polis yemin ettiTürkiye'de 9 bin 213 polis yemin etti
Merkel, Trump'a Türkiye'yi şikayet edince...Merkel, Trump'a Türkiye'yi şikayet edince...
İşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnafİşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnaf
Avrupa'daki Türklere ''gidin'' dedi !Avrupa'daki Türklere ''gidin'' dedi !
Erdoğan: ''Bu Gazi Mustafa Kemal'e hakarettir''Erdoğan: ''Bu Gazi Mustafa Kemal'e hakarettir''
Melih Gökçek’ten çarpıcı açıklamalarMelih Gökçek’ten çarpıcı açıklamalar
''Cübbeli Ahmet'in suyu ısındı, kellesi kopacak''''Cübbeli Ahmet'in suyu ısındı, kellesi kopacak''
Jirki aşiretinden referandum kararıJirki aşiretinden referandum kararı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS