Hollanda'dan Erdoğan posteri kararı

'KAMU DÜZENİ İÇİN'

NL Times’a göre, Rotterdam’da polis, pazar gecesi kentin Feijenoord mahallesinde bulunan, Türk kökenli bir işletmeciye ait bir binanın dış cephesine asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait posterlerini kaldırdı. Polis sözcüsü de posterlerin Belediye Başkanı Ahmet Aboutaleb’in isteği üzerine ve “kamu düzeni için sorun yaratabileceği" bilgilerinin alınmasından sonra indirildiğini savundu.

DERHAL KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Hollanda medyasına konuşan polis sözcüsünün, asılan posterlerin destekçiler ile muhalifler arasında gerilime yol açtığı ve bölge sakinlerini riske soktuğu yönünde yeni bir bilgi aldığı ve belediye başkanı, polis ve savcının posterlerin derhal kaldırılmasına karar verdiğini belirtti. Polis sözcüsü, posterlerin “dikkatle indirilip muntazam biçimde katlandığını” vurgularken posterlerin binadan “koparılmadığını ve parçalanmadığını” da savundu.