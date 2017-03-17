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HOLLANDALI BAKANDAN TÜRKİYE İTİRAFI

Hollandalı bakandan Türkiye itirafı

Hollanda Maliye Bakanı Dijsselbloem, 'İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanı açılırsa, Schipol Havalimanı biter' dedi.

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Kanal İstanbul, Üçüncü Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve iki yakayı denizin altından birleştiren tüp geçitle dev projelere imza atan ve atmaya devam eden Türkiye Avrupa'da korku oluşturdu. Bir televizyon programına katılan Hollanda Maliye Bakanı Dijsselbloem'dan ise itiraf gibi bir açıklama geldi.

Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem de, yayına konuk olarak bağlanarak, “Amsterdam Havalimanı yılda 55 milyon yolcu ağırlama kapasitesine sahip. İstanbul’a açılacak 3’üncü Havalimanı bizi yüzde 25'den daha fazla etkileyebilir. Bu da Hollanda ekonomisi için oldukça riskli bir durum. Belki de milyarca euro avucumuzdan uçup gidecek” dedi.

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