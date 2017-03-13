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HOLLANDALI IRKÇI LİDERDEN TÜRKİYE'YE: BU DAHA BAŞLANGIÇ

Hollandalı ırkçı liderden Türkiye'ye: Bu daha başlangıç

Türkiye düşmanı parti lideri Wilders'dan bir skandal yorum daha...

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Hollanda'nın aşırı sağcı ve ırkçı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz için skandal boyutta bir yorum yaptı. Wilders, Avrupa ülkelerinin Türk bakanlara yönelik tutumu için "Bu sadece başlangıç" dedi.

Hollanda'nın aşırı sağcı ve ırkçı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Çarşamba günü Hollanda'da yapılacak olan genel seçimler sebebiyle İtalyan İl Messaggero gazetesine söyleşi verdi.

Wilders, "Hollanda ve Türkiye arasında bir kriz patlak verdi. Almanya ve Avusturya, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretlerine izin vermedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna tek cümleyle "Bu daha başlangıç" şeklinde karşılık verdi.

"SEN NE LALESİSİN..."

Dışişleri Bakanı Mevlüd Çavuşğlu Hollanda Başbakanı'na hitaben "Lalleri görür, müzeleri görür. Halkıyla görüşemez diyor. Sen ne lalesisin bilmiyorum ama bizim ülkemizde lalenin en güzeli var İstanbul'da. Bunu söyleyen başbakan bu kadar küçülür mü. Biraz oy alacağım diye bu kadar düşer mi?" diye konuşmuştu.

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