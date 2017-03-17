Hollanda'nın 3. Havalimanı korkusu

Yapımı süren İstanbul Yeni Havalimanı'nı masaya yatıran Hollanda devlet televizyonu Nos TV, bu havalimanının Amsterdam Schiphol için büyük bir tehdit oluşturduğunu itiraf etti.

Kanal İstanbul, Üçüncü Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve iki yakayı denizin altından birleştiren tüp geçitle dev projelere imza atan ve atmaya devam eden Türkiye Avrupa'da korku yarattı. Son olarak Hollanda devlet televizyonu Nos TV’de yapımı devam eden ve yolcu kapasitesi bakımından dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı masaya yatırıldı. Bu programdaki itiraf niteliğindeki açıklamalarla Hollanda’nın Türkiye ve kendi sınırları içindeki Türklere karşı tutunduğu ‘faşist’ tavırların sebebi daha net anlaşıldı.

TEHDİT EDECEK

Hollanda'nın devlet televizyonu Nos TV'de yayımlanan haberde "Amsterdam Schiphol Havalimanı gün geçtikçe Ortadoğu'daki havalimanlarıyla rekabet etmekte zorlanıyor. İstanbul'daki havalimanı Schiphol'ü geçti. Şu an bu şehirde 3. havalimanı inşaatına başlandı. Bu Schiphol Havalimanı’nın konumunu daha da tehdit eder duruma gelecek. 3. Havalimanı bittiğinde günde 150 milyon yolcuya hizmet verecek. Bu da Schiphol'u tehlikeye atacak" denildi.

ALMANLAR DA ENDİŞELİ

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Schulte, İstanbul'a yapılacak havalimanının kendileri için üstesinden gelinmesi gereken bir sınama olacağını söyledi.

YÜZDE 25 ETKİLEYEBİLİR

Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem de, yayına konuk olarak bağlanarak, “Amsterdam Havalimanı yılda 55 milyon yolcu ağırlama kapasitesine sahip. İstanbul’a açılacak 3’üncü Havalimanı bizi yüzde 25 etkileyebilir. Bu da Hollanda ekonomisi için oldukça riskli bir durum. Belki de milyarca euro avucumuzdan uçup gidecek” dedi.