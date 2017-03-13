Hollanda'nın terbiyesizliği Bakanlar Kurulu'nda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hollanda'da yaşanan diplomatik krize dair 24 TV yayınında açıklamalarda bulundu.



Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından önemli maddeler şöyle:

"Hollanda hükümeti uluslararası hukuku çiğnedi. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde gereken adımları atacağız. Konu inceleniyor. Bugün Bakanlar Kurulu'nda tartışacağız.



Sayın Bakanın dolaşım hakkı, seyahat hakkı, diplomatik hakları ve ifade hakkı engellendi.



Hollanda kendini bilecek. Uluslararası düzeyde adım atacağız."