SON DAKİKAKILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞKAN - BAŞBAKAN AÇIKLAMASI - CANLI
  • Halaçoğlu: ''İstifa etme dedi, ihraç ettirdi''
  • ''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''
  • Aile Bakanı Kaya, Schengen ülkelerine giremeyecek
  • Ankara'da AIDS'li engellinin yaşadıkları şoke etti
  • PYD, Münbiç'te sözde yönetim ilan etti

HOLLANDA'NIN TERBİYESİZLİĞİ BAKANLAR KURULU'NDA

Hollanda'nın terbiyesizliği Bakanlar Kurulu'nda

Hollanda'da yaşanan diplomatik skandala ilişkin gelişmeleri değerlendiren Adalet Bakanı Bozdağ, "Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde gereken adımları atacağız. Konu inceleniyor" dedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hollanda'da yaşanan diplomatik krize dair 24 TV yayınında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından önemli maddeler şöyle:
"Hollanda hükümeti uluslararası hukuku çiğnedi. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde gereken adımları atacağız. Konu inceleniyor. Bugün Bakanlar Kurulu'nda tartışacağız.

Sayın Bakanın dolaşım hakkı, seyahat hakkı, diplomatik hakları ve ifade hakkı engellendi.

Hollanda kendini bilecek. Uluslararası düzeyde adım atacağız."

288
-
Danimarka'dan Yıldırım'a erteleme teklifi !Danimarka'dan Yıldırım'a erteleme teklifi !
YGS'ye geç kalanlar gözyaşı döktüYGS'ye geç kalanlar gözyaşı döktü
Hollanda'yı böyle protesto ettilerHollanda'yı böyle protesto ettiler
KILIÇDAROĞLU: İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALINKILIÇDAROĞLU: İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALIN
DEAŞ'tan bubi tuzağı !DEAŞ'tan bubi tuzağı !
İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda-Türkiye yorumuİngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda-Türkiye yorumu
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BUNUN HESABINI SORACAĞIZBAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BUNUN HESABINI SORACAĞIZ
Hollanda polisi Erhan Çelik'e de saldırdıHollanda polisi Erhan Çelik'e de saldırdı
Damat traşı olurken yakalandı !Damat traşı olurken yakalandı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS