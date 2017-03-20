Hollanda'ya Kangal köpekli tepki

Kırşehir’in Kaman ilçesinde Kangal köpeği besleyen bir grup, Hollanda'nın skandal diplomatik tavrına tepki için köpekleriyle basın açıklaması yaptı.

Kaman Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Yakup Eğri, Hollanda’nın Türk Bakana ve Türk vatandaşlarına saldırısını kabul etmediklerini, şiddetle kınadıklarını belirterek "Hollanda polisi, elinde kurt köpekleriyle vatandaşlarımıza saldırdı. Biz de bu saldırıyı kınamak için Kamanlı gençler olarak bir araya geldik. Skandal tavra duyarsız kalmayan Kamanlı gençlere, Kamanlı milliyetçilere teşekkür ediyorum." dedi.

Protestoya katılan Güven Şen de Hollanda’nın skandal tavrını kınadıklarını ifade ederek Kaman halkının buna sessiz kalmadığını göstermek istediklerini dile getirdi.

Yasin Kayhan da "Bizim Kangal köpeklerimiz bile burada yan yana birbirine saldırmadan yürürken Hollanda, ırkçı saldırılarına devam ediyor." diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Caddesi'ne kadar Kangal köpekleriyle yürüyen grup, "Hollanda şaşırma, sabrımızı taşırma", "Hollanda’nın itleri, yıldıramaz bizleri", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı.