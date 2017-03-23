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HOLLYWOOD FİLMİNDE İNANILMAZ ERDOĞAN DETAYI

Hollywood filminde inanılmaz Erdoğan detayı

TRT'de yayınlanan Gündem Ötesi programında Hollywood yapımı ''Spectral'' adlı filmdeki inanılmaz bir detay masaya yatırıldı.

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TRT1 ekranlarında Pelin Çift'in sunumuyla ekrana gelen 'Gündem Ötesi' programında çarpıcı bir konu masaya yatırıldı.

DÜŞMAN FİGÜRÜ ERDOĞAN MI?

Hollywood yapımı 'Spectral' filminin 01:36:20 dakikasındaki sahnede ABD ordusunun yok ettiği düşman figürü gösteriliyor. Konuklar ve Pelin Çift, figürün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı andırdığını belirterek olaya farklı bir boyut getirdi.

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FİLMİN KONUSU DA İLGİNÇ

Erdoğan'ı andıran görüntü kadar filmin konusu da ilginç... Filmde ABD askerleri sorun yaşadıkları o 'düşman' ülkeyi işgal etmek için bir plan hazırlıyorlar. Ancak söz konusu ülkede görülmedik bir düşmanla savaşıyorlar. Bu düşman öyle ki ancak özel cihazlarla görülebiliyor. Bunun için de elektromanyetik silahlar kullanıyor ve düşmanlarını görüntülüyorlar. En sonunda bu görünmez düşmanların hepsini öldürüyor. İşte o sırada görünmez düşmanan görüntüsü beliriyor. Tam 12 saniye sürüyor bu sahne.

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