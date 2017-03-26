Hollywood yıldızları Bodrum'a geliyor

Bodrum'daki Torba Mahallesi Zeytinlikahve Mevkii'nde 2 yıl önce açılan Jumeriah Bodrum Palace, bu yaz ünlü yapım şirketi Paramount Pictures'ın yatırımı sayesinde "Paramount The Bodrum" adıyla Hollywood yıldızlarını ağırlayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum'un 2 yıl önce işletmeye başladığı Bodrum'un Torba Mahallesi Zeytinlikahve Mevkii'ndeki "Jumeriah Bodrum Palace', değiştirilen "Paramount The Bodrum Palace" yeni adıyla ilk konuklarını 6 Mayıs tarihinden itibaren ağırlayacak. Otelin Hollywood tarzıyla bütünleşmesi için yeniden tasarladığını belirten otelin Genel Müdürü İtalyan Alessandro Redaelli, tesisin internet sayfasından rezervasyonları kabul ettiklerini söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'u ziyaret eden Redaelli, film yapım şirketi Paramount'un, dünyanın gelişen pazarlarında yer almak için ortaklık yoluyla, mevcut yatırımları işletmeyi de tercih ettiğini söyledi. Redaelli, şöyle dedi:

"Bu yıl Oscar ödüllerinde pek çok dalda aday gösterilip, bir de ödül alan Arrival başta olmak üzere sinema tarihine yön veren pek çok filmi yapan ve dağıtan şirket olan "Paramount Pictures', dünyanın en güçlü film şirketlerinden biridir. Şirket turizm sektöründe de farklı bir alanda büyümesini sürdürmek istiyor. Bu nedenle dünya turizminde çok önemli bir yeri olan Bodrum'da önemli yatırımlarından birini yapmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de ve Bodrum'da olmaktan mutluyuz."

Redaelli'ye Bodrum ile ilgili bilgiler verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise, şöyle konuştu:

"Paramount, aralarında "Cesur Yürek'ten "Ben Hur'a, "Sapık'tan, "Görevimiz Tehlike'ye kadar yüzlerce film, animasyon ve kısa filmin yapımcılığı ile dağıtıcılığını üstlenen bir şirket. İlçemize yatırımı bizleri çok mutlu etti. Bodrum'a yıldız yağmaya devam ediyor. ABD'nin dünyaca ünlü film şirketi tarihinde, turizmde yaptığı ilk yatırımı Bodrum'a yaptı. Bu da Bodrum markasının ne kadar değerli ve önemli olduğunu gösteriyor. Artık Holywood yıldızlarını Bodrum'da daha sık görebileceğimiz gibi bu yıldızların ilçemizde tatil yapması hem turizm çıtasının ve kalitesinin yükselmesine hem de Bodrum markasının daha da yükselmesine neden olacak."

Turistik tesis Bodrum merkeze yaklaşık 10 dakika uzaklıkta ve Bodrum Havalimanı'na ise 20 dakika uzaklıkta. Konaklayanlar Ege kıyısında dinlenmenin yanı sıra paraşüt ile yelken, rüzgar sörfü, su kayağı, balıkçılık ve dalış gibi faaliyetlerden de faydalanabiliyor.