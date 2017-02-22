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HONG KONG'UN ESKİ LİDERİNE HAPİS

Hong Kong'un eski liderine hapis

İlk Hong Kong lideri olan Tsang'a yolsuzluk suçundan 20 ay hapis cezası verildi.

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Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin eski Baş Yöneticisi Donald Tsang, görevini kötüye kullandığı ve yolsuzluğa bulaştığı gerekçesiyle 20 ay hapse mahkum oldu.

South China Morning Post’un haberine göre, Hong Kong Yüksek Mahkemesi, suçlu bulunan Tsang'a verilen 30 ay hapis cezasını, uzun süre kamu hizmeti yaptığından dolayı 20 aya indirdi.

Tsang, hapis cezası alan ilk Hong Kong lideri oldu.

Hong Kong'ta 2005-2012 yılları arasındaki baş yönetici olarak görev yapan Tsang, görevinde görevi kötüye kullanmak ve rüşvet almakla suçlanmıştı. Çin’in Şıncın kentinde 3 katlı bir binayla bir dijital radyo istasyonunun hissedarı olmak için görevini kötüye kullandığı iddia edilen Tsang'ın, görevde bulunduğu sırada, iş adamlarından, özel jet ve lüks yatlarla seyahat etmek gibi hediyeler kabul ettiği öne sürülmüştü. Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) tarafından 2015'te hakkında soruşturma başlatılan Tsang, ekim 2015’te mahkeme tarafından 13 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

AA
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