Elvan Göknel Karaçay

Babamı, ilk aşkımı maalesef dün sabah kaybettik. Uzun zamandır Alzheimer hastası idi.

Sıkı gazeteciydi, haberin kokusunu uzaktan alırdı. Hiç unutmam Muhammed Ali Clay'in maçının fotoğrafını televizyondan çekmiş, sür manşete taşımıştı.

Onun kalemi bana, fotoğraf çekmede ki ustalığı kızkardeşime geçmiştir.

Has Adana'lı, hasta Galatasaraylıydı. Damarlarımda sarı - kırmızı kan akmasının sebebi kendisidir. Şiir çok severdi.

Nazım'ın dizelerini okurken tüyleriniz ürperirdi. Çok muzipti, muzurluğum kesin ondan bana geçmiştir.

Harika Adana öyküleri anlatırdı. Sofra adamı, haza beyefendi, acayip şık giyinirdi. Çok ama çok yakışıklıydı. Hani her kız çocuğu için öyledir ama, bizim ki gerçekten tam kara yağız Adana delikanlısıydı.

Tahmin edersiniz ki, buraya yazamayazağım kadar fazla an, ve anı var paylaştığımız.

Canım Mattuşum, güle güle git mekanın cennet olsun. Teşekkür ederim bize güzel bir soyad bıraktığın için. Aşkın, sevgilin, ilk görüşte kocaman gözlerine meftun olduğun annemize iyi bakacağız, sakın ola gözün arkada kalmasın.

Seninle hep gurur duydum, duymaya da devam edeceğim. Seni çok seviyorum, seviyoruz.

Sen şimdi yerinde rahat uyu, yıldızlara bizden selam söyle.

Ben biliyorum oralara giden dostlarınla ne sofralar kurar, ne mavra yaparsınız. Efsane kahkahanla oraları çınlatırsın.

Tekrar görüşünceye dek hoşçakal ilk aşkım.