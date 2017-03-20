Hoşgeldin bahar...

Elvan Göknel Karaçay

Gelir bahar ayları gevşer gönül yayları. Kış çocuğu olmama rağmen, benim için hayat Bahar aylarında başlar ve Sonbahar gelince biter. Kış soğuk ve sevimsiz gelir bana. Hazan mevsimi ismi üzerinde hüzün verir.

Eh artık vaktidir uzun sabah yürüyüşlerinin. Erik ve kirazlara kavuşmamıza ramak kaldı. Aslında erik çıktı da, fiyatları her yıl olduğu gibi anormal. Dostlarım bilirler ben bir erik delisiyim. Bütün yiyeceklerimi paylaşırım, hatta herkese zorla yediririm. Ama eriklerimi asla!.

Neyse içim içime sığmıyor şekerler.

Madem Bahar dedik, Candan Erçetin'nin o çok sevdiğim Bahar şarkısının sözlerini buraya eklemeden olmaz.

Sen bana müjde misin umut musun sevgili

Kim demiş geçti mevsim ufukta göründü kar

Bu kaçıncı bahar sakın sorma sevgilim

Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var

Bu kaçıncı bahar sakın sorma sevgili

Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var

Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum

Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar

Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var

Tabiki ben böyle oldugum için bahar

Çünkü sana değdiğinden beri ellerim

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

Sen bana vaat misin lütuf musun sevgili

Kim ne derse desin al beni sinene sar

Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili

Benim gönül ülkemde bir tek senin aşkın var

Yaşanmış baharları unut gitsin sevgili

Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var

Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum

Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar

Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var

Tabiki ben böyle oldugum için bahar

Çünkü sana değdiğinden beri ellerim

Bütün kış dallarında tomurcuklar var

Söz- Ayşe Kulin

Beste - Candan Erçetin

Yarın 21 Mart yani hem Bahar Ekinoksu hem de Nevruz... Bakalım Vikepedi ne diyor Ekinoks hakkında;

Nevruz, baharın ilk günüdür ve bu gün kuzey yarım kürede bahar ekinoksunun (gün tün eşitliği) oluştuğu gündür. Güneşin ekvatora dik açı ile gelir. Gece ve gündüz birbirine eşitlenir. Ayrıca hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattındadırlar ve gün ışığı her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

O halde ne diyoruz, hoşgeldin sevgili Bahar.

•••••••••••••

HAYIRDIR...

Gerçekten hayır olsun, son haftalarda Asker - Vatan konseptli dizilerin fragmanları dönüyor ekranlarda.

Tamı tamına, üç tane dizi başlıyor yakında. Kısaca isimleri ve konuları şöyle;

Fox TV - Savaşçı

Savaşçı dizisinde Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan terör ve terörist konu alınacak. Terör ile mücadele eden bir özel tim konu alınacak.

Star TV - Söz

Özel Kuvvetler'de görevli bir üsteğmenin, nişanlısının teröristler tarafından öldürülmesiyle, intikam yemini etmesinin ardından yaşananları izleyeceğiz.

Kanal D - İsimsizler

İsimsizler dizisinin konusu gerçek bir hayat hikayesinden esinleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuytu bir kasabasında görev yapmak isteyen bir Kaymakam adayının yaşadığı olayları anlatıyor.

Yaşadığımız süreci düşününce, birdenbire bu kadar çok bu içerikte dizinin konu olarak ele alınması epey ilginç geldi.

Bekleyip, izleyip göreceğiz. Algı mı, kaygı mı haydi hayırlısı.

••••••••••

BİTEN BİR DİZİ...

Madem dizilerden gidiyoruz, oradan devam edelim.

İçimde ki Fırtına.

Ben bu diziyi izlediğim onuncu dakikada dedim ki, bu dizi çöpe gider.

Gizem Karaca'nın kesinlikle oyun kabiliyeti yok. Ölü balık gibi bakıyor. Merve Boloğur bildiğiniz üzere yine yeniden kötü, fetttan genç bir kadın. Ya Hatice Arslan'a ne demeli, bu kadar Festivallerden ödül almış ama, rolleri hep aynı kötü bakışlı, entrikacı zengin kadın . Tamam kötüyü oynamak zordur. Ama olmuyor işte, olmadığını da gördük dizi yedinci bölümde final yaptı.

Ben bir tek Tarık Papuçcuoğlu'na üzüldüm. Hani İkinci Bahar dizisinin Vakkas'ı... Rolünün hakkını vererek oynuyordu. İnşallah kısa sürede ekranlarda onu yeniden görebiliriz.

Ben bu çöpe atılan dizilere harcanan emeğe çok üzülüyorum. Düşünsenize kamera arkasında onlarca çalışan var ve bir anda ortada kalıveriyorlar. Bence acelecilik, oldu bitticilik yüzünden oluyor gibime geliyor bu işler.

•••••••••

Sevgili Evren haftamız; sağlıkla, bereketle, pozitif haberlerle, son derece enerjik, bedbin durumlardan uzak, olabildiğince hakkaniyetli, şenlikli, eğlenceli geçsin pls.

Perşembe gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.

Mail;

elvankaracay@gmail.com