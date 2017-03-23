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HOSTES KABİNİNDE ÖYLE BİR ŞEY YAKALADI Kİ...

Hostes kabininde öyle bir şey yakaladı ki...

Alaska'da bir uçakta görevli kabin memuru kaybolan yılanı böyle yakaladı.

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Alaska'da, Ravn Alaska'nın 19 Mart Pazar günü yapılan 7133 sefer sayılı Anika- Anchorage uçuşunda görevli kabin memuru, kaybolan yılanı yakaladı.

Uçağın kalkışından yaklaşık 15 dakika sonra bir yolcu tarafından getirildiği belirtilen yılan, kabinde kayboldu. Pilot, uçakta kayıp bir yılan olduğunu ve nerede bulunduğunun bilinmediğini anons edince, yolcular şoke oldu. Yılanı küçük bir çocuk fark etti.

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Uçağın pilotu yolculara bilgilendirme anonsu yaptıktan sonra görevli kabin memurları ile yılanın nasıl yakalanacağı konusunda değerlendirmede bulundu. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan uçağın arka kısmında bir çantanın yanında bulunarak kabin memuru tarafından plastik bir poşete kondu ve yolculuğunu bu şekilde tamamladı. Havayolu yetkilileri, zehirsiz yılanın uçağa izinsiz sokulduğunu açıkladı.

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