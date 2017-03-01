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HSYK O HAKİM HAKKINDA İNCELEME İZNİ VERDİ

HSYK o hakim hakkında inceleme izni verdi

HSYK 3. Dairesince, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması konusunda sosyal medyada paylaşımda bulunduğu iddia edilen Ankara Hakimi Bayrak hakkında inceleme izni verildi.

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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesince, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması konusunda sosyal medyada paylaşımda bulunduğu iddia edilen Ankara Hakimi Yıldırım Bayrak hakkında inceleme izni verildi.

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Ankara Hakimi Bayrak'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin paylaşımlarda bulunduğunun iddia edildiğini belirtti.

İddialar üzerine Bayrak hakkında inceleme izni verildiğini belirten Yılmaz, hazırlanacak müfettiş raporu doğrultusunda Hakim Bayrak ile ilgili gereğinin yapılacağını kaydetti.

Ankara Hakimi Yıldırım Bayrak'ın, Twitter hesabından, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "evet" oyu vereceği yönünde paylaşımda bulunduğu iddia edilmişti.

AA
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