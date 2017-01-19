SON DAKİKAHSYK'DA FLAŞ KARAR ! 16 BAŞSAVCININ YERİ DEĞİŞTİ

HSYK'DA FLAŞ KARAR ! 16 BAŞSAVCININ YERİ DEĞİŞTİ

HSYK'DA FLAŞ KARAR ! 16 BAŞSAVCININ YERİ DEĞİŞTİ

HSYK Kararnamesi ile 16 başsavcının görev yeri değişti.

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HSYK kararnamesi ile 14 başsavcı ile 1 başsavcıvekilinin görev yeri değişti. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

HSYK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'ın arasında bulunduğu 14 başsavcı ile 1 başsavcıvekilinin görev yeri değişti.

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İşte başsavcıların eski ve yeni görevleri:

-Mustafa YILDIRIM Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

-Harun KODALAK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

-Yüksel KOCAMAN Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

-Erdoğan BAYRAKDAR Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

-Mustafa ERCAN Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı

-Ali Rıza SAN Salihli Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

-Mesut CİHANGİR Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği

-Ömer KARİŞİT Van Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

-Mehmet ÖZEL Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı

-Hasan DALAK Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

-İbrahim KESKİN Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Van Cumhuriyet Başsavcılığı

-Tolgahan ÖZTOPRAK Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı

-Dr. Aydın TURHAN Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı

-Sedat ÇELİK Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı

-Başak ERYILMAZ Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı

-Behçet İŞLEK Pazar Cumhuriyet Başsavcısı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı

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