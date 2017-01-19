HSYK'DA FLAŞ KARAR ! 16 BAŞSAVCININ YERİ DEĞİŞTİ

HSYK kararnamesi ile 14 başsavcı ile 1 başsavcıvekilinin görev yeri değişti. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

HSYK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'ın arasında bulunduğu 14 başsavcı ile 1 başsavcıvekilinin görev yeri değişti.

İşte başsavcıların eski ve yeni görevleri:



-Mustafa YILDIRIM Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı



-Harun KODALAK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı



-Yüksel KOCAMAN Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı



-Erdoğan BAYRAKDAR Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı



-Mustafa ERCAN Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı



-Ali Rıza SAN Salihli Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı



-Mesut CİHANGİR Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği



-Ömer KARİŞİT Van Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı



-Mehmet ÖZEL Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı



-Hasan DALAK Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı



-İbrahim KESKİN Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Van Cumhuriyet Başsavcılığı



-Tolgahan ÖZTOPRAK Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı



-Dr. Aydın TURHAN Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı



-Sedat ÇELİK Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı



-Başak ERYILMAZ Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı



-Behçet İŞLEK Pazar Cumhuriyet Başsavcısı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı