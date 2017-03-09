Hücumbotunu tatil için kullanan polislere ceza

Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin güneydoğusundaki Victoria eyaletine bağlı Swan Adası'nda eğitim tatbikatına katılan iki polis, tatbikatın ardından sörf tatillerini yapacakları, ulaşımın zor olduğu bölgeye terörle mücadelede kullanılan hücumbotuyla gitti.

Victoria Polis Sözcüsü Natalie Webster, polislerin tatbikatın ardından botu kişisel işleri için kullandıklarını belirterek, olayla ilgili söz konusu polislerle görüşüldüğünü bildirdi.

Webster, polisler hakkında disiplin işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Kimliklerine dair herhangi bir açıklama yapılmayan polislere disiplin cezası verildiği bildirildi.