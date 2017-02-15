HÜDA PAR da referandum kararını verdi

HÜDA PAR'ın merakla beklenen referandum kararını, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu yaptığı açıklamayla duyurdu. Yapıcıoğlu, partisinin genel merkez binasında yaptığı basın açıklamasında, referandumdaki tercihlerinin evet olacağını belirtti.

16 Nisan'da halkoyuna sunulacak anayasa değişikliği hakkında "evet" oyu kullanacaklarını belirten Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara'da HÜDA PAR Genel Merkezinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"REFERANDUMDAKİ TERCİHİMİZİ "EVET" OLARAK AÇIKLIYORUZ"

Yapılacak değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olmasını temenni ettiklerini belirten Yapıcıoğlu, referandumdaki kararlarını şöyle açıkladı:

"Biz de baştan beri parti programımızdaki ilkeler çerçevesinde tümüyle yeni bir anayasanın mümkün olan en fazla katılım ve uzlaşmayla yapılmasının zorunlu olduğunu savunuyoruz. Ancak mevcut siyasal ve sosyal şartlar dikkate alındığında bunun kısa vadede kolaylıkla olamayacağı da ortadadır. Bu sebeple kısmi değişiklikler için yapılacak çalışmaları değerli buluyor, değişim ve dönüşüm için niyet beyanı olarak görüyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında; milletin tercihine sunulan değişikliklere karşı takınılacak olumsuz tavrın, herkesin değiştirilmesi gerektiği noktasında hemfikir olduğu darbe ürünü anayasanın ömrünü uzatmaya sebep olacak bir zemin oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yapılacak değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihimizi "evet" olarak açıklıyoruz."