HÜDA PAR REFERANDUM OYUNU BELLİ ETTİ

HÜDA PAR referandum oyunu belli etti

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin referandum oyunu açıkladı.

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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Anayasa değişikliği ile ilgili, "Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna evet deriz" dedi.

Başkanlık sistemiyle sorunlarının olmadığını belirten HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,"Referandum konusunda parti olarak tavrınız ne olacak" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bu konuyla ilgili teklif meclise sunulduğunda biz fikirlerimizi beyan ettik. Bazı çekincelerimiz var. Biz bu teklife evet dersek istediğimiz çapta bir değişiklik olmayacak. Hayır dersek 'biz bu değişiklikleri istemiyoruz, 82 Anayasası kalsın' gibi bir anlam çıkabilir. Bunun üzerinde tartışmaları kendi aramızda devam ettiriyoruz. Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna evet deriz."

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