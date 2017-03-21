  • Trump'tan olay karar ! Listede İstanbul da var
  • AK Partili eski bakanların toplantısına Bülent Arınç damgası
  • Mide bulandıran tecavüz ! 13 yaşındaki iki çocuk hamile
  • PKK sığınağında ısı güdümlü füze bulundu
  • Merkel'den Türk liderlere Nazi yanıtı

HÜKÜMET AKBANK'TAKİ GREVİ ERTELEDİ

Hükümet Akbank'taki grevi erteledi

Bakanlar Kurulu, Akbank Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararını 60 gün erteledi...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısındaki Bakanlar Kurulu kararında, Akbank Türk Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararının, "ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte" görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiğine yer verildi.

327
-
Erdoğan'ı protesto edip salondan çıktılarıErdoğan'ı protesto edip salondan çıktıları
Aşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladıAşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladı
''AK Parti'de kariyerin yolu Gülen'den geçerdi''''AK Parti'de kariyerin yolu Gülen'den geçerdi''
Fuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdüFuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdü
Rusya ile İsrail karşı karşıya geldi !Rusya ile İsrail karşı karşıya geldi !
Samsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddiaSamsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddia
İşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnafİşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnaf
Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü, Bulgaristan'dan sınır dışı edildiEdirne Valiliği Özel Kalem Müdürü, Bulgaristan'dan sınır dışı edildi
Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS