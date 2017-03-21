Hükümet Akbank'taki grevi erteledi

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısındaki Bakanlar Kurulu kararında, Akbank Türk Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararının, "ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte" görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiğine yer verildi.
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