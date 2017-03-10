  • Fetullah Gülen'den ''Hulusi Akar'' talimatı
  • İSTANBUL'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ
  • MHP'yi TBMM dışında bırakan anket
  • Rus askerleri PKK'lı teröristlerle göbek attı
  • ORC araştırma son referandum anketi

HÜKÜMET BÜYÜME TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Hükümet büyüme tahminini açıkladı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu yıl yüzde 4'ün üzerinde büyüme beklediklerini söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dolar/TL'de dalga boyunun düştüğünü ve son zamanlarda dar bir bantta hareket ettiğini bildiren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu hareket enflasyona büyük oranda yansıdı. TCMB'ye göre kurdaki dalgalanmanın enflasyona etkisi yüzde 15. Ama bana göre bu yüzde 8'i geçmez" dedi.

Canikli Reuters'a verdiği söyleşide, büyüme rakamlarıyla ilgili soru üzerine, "Ben (büyümeden) hâlâ ümitliyim. 2016'da büyüme yüzde 3'e yakın olur. Ama bu yılın ilk çeyreği çok iyi gelecek. Bu canlanma verilere de yansıyor. İlk üç ayda yüzde 3.5'a yakın bir rakam bekliyoruz" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yılsonu büyüme rakamının yüzde 4'e yakın gelebileceğini, Türkiye'nin Temmuz'da çift haneli enflasyondan da kurtularak, 2017'yi büyük ihtimalle yüzde 7.5'la enflasyonla kapatacağını söyledi.

"2017'nin tamamına baktığımızda büyüme rakamının yüzde 4'ün üzerinde olacağını görüyoruz. İstihdam verileri de göstergelerden bir tanesi" diyen Canikli, "İstihdam seferberliği ile bu yıl şu ana kadar 300 binin üzerinde istihdam var. Toplum yararına istihdamla birlikte 500 bin oldu bu rakam. Bunun işsizlik rakamlarına olumlu anlamda yansıması birkaç ay sonra gerçekleşecek."

YÜZDE 8'İ GEÇMEZ

Dolar/TL'de dalga boyunun düştüğünü ve son zamanlarda dar bir bantta hareket ettiğini vurgulayan Canikli, "Bu hareket enflasyona büyük oranda yansıdı. TCMB'ye göre kurdaki dalgalanmanın enflasyona etkisi yüzde 15. Ama bana göre bu yüzde 8'i geçmez" ifadesini kullandı.

"Temmuz'dan itibaren çift haneli enflasyondan kurtuluruz diye düşünüyorum. Yılın sonunda rakamın yüzde 7.5'a düşürülmesi kuvvetle muhtemeldir."

263
-
Ormanlık alanda seks kavgasıOrmanlık alanda seks kavgası
Hanife'den Nihat Doğan'a çok sert sözlerHanife'den Nihat Doğan'a çok sert sözler
Terörist PKK'nın Sincar'a saldıracağı iddia edildiTerörist PKK'nın Sincar'a saldıracağı iddia edildi
''Nagehan Alçı'yi öldüreceğim'' dedi polis alarma geçti''Nagehan Alçı'yi öldüreceğim'' dedi polis alarma geçti
Kıskançlık yüzünden eşini öldürdü !Kıskançlık yüzünden eşini öldürdü !
Çıplak fotoğrafları çıkan askerler isyan ettiÇıplak fotoğrafları çıkan askerler isyan etti
Cinayetten sonra Kuran üstüne yemin etmişlerCinayetten sonra Kuran üstüne yemin etmişler
Özür diledi ama istifaları önleyemedi !Özür diledi ama istifaları önleyemedi !
Muğla'da korkunç olay ! Boğazını keserek öldürdüMuğla'da korkunç olay ! Boğazını keserek öldürdü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS