Hükümet büyüme tahminini açıkladı

Dolar/TL'de dalga boyunun düştüğünü ve son zamanlarda dar bir bantta hareket ettiğini bildiren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu hareket enflasyona büyük oranda yansıdı. TCMB'ye göre kurdaki dalgalanmanın enflasyona etkisi yüzde 15. Ama bana göre bu yüzde 8'i geçmez" dedi.



Canikli Reuters'a verdiği söyleşide, büyüme rakamlarıyla ilgili soru üzerine, "Ben (büyümeden) hâlâ ümitliyim. 2016'da büyüme yüzde 3'e yakın olur. Ama bu yılın ilk çeyreği çok iyi gelecek. Bu canlanma verilere de yansıyor. İlk üç ayda yüzde 3.5'a yakın bir rakam bekliyoruz" diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yılsonu büyüme rakamının yüzde 4'e yakın gelebileceğini, Türkiye'nin Temmuz'da çift haneli enflasyondan da kurtularak, 2017'yi büyük ihtimalle yüzde 7.5'la enflasyonla kapatacağını söyledi.



"2017'nin tamamına baktığımızda büyüme rakamının yüzde 4'ün üzerinde olacağını görüyoruz. İstihdam verileri de göstergelerden bir tanesi" diyen Canikli, "İstihdam seferberliği ile bu yıl şu ana kadar 300 binin üzerinde istihdam var. Toplum yararına istihdamla birlikte 500 bin oldu bu rakam. Bunun işsizlik rakamlarına olumlu anlamda yansıması birkaç ay sonra gerçekleşecek."



YÜZDE 8'İ GEÇMEZ



Dolar/TL'de dalga boyunun düştüğünü ve son zamanlarda dar bir bantta hareket ettiğini vurgulayan Canikli, "Bu hareket enflasyona büyük oranda yansıdı. TCMB'ye göre kurdaki dalgalanmanın enflasyona etkisi yüzde 15. Ama bana göre bu yüzde 8'i geçmez" ifadesini kullandı.



"Temmuz'dan itibaren çift haneli enflasyondan kurtuluruz diye düşünüyorum. Yılın sonunda rakamın yüzde 7.5'a düşürülmesi kuvvetle muhtemeldir."