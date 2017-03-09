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HÜKÜMETE YAKIN GAZETECİDEN ÇARPICI İDDİA

Hükümete yakın gazeteciden çarpıcı iddia

Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler çok çapıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Güler, Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi olan bir kişinin hala aktif olarak gazetecilik yaptığını ileri sürdü.

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Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini koordine eden "Yurtta Sulh Konseyi"nin aktif üyelerinden birinin, hâlâ 'mahalle'de köşe yazarlığı yaptığını ileri sürdü.

Sosyal medya hesabında "Yurtta Sulh Konseyi'nin bu sinsisi deşifre olunca görevden aldılar. Vekil olmak istedi, yapmadılar. Şimdi bir köşe bulmuş yazarcılık oynuyor" diye yazan Güler, "Çemkirgenleri mercek altına alın. İrtibatlarına bir bakın" paylaşımında bulundu. 

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Ne olmuştu?

Turgay Güler,  Mustafa Yeneroğlu’nun “Deniz Yücel (Die Welt muhabiri) gazeteciden ziyade aktivist. Bundan bağımsız olarak tutuklama kararı çok sorunlu. Propaganda kavramı çok geniş yorumlanıyor” açıklamasına tepki göstermişti. “Yahu bu sayın vekil PKK tetikçisi Deniz Yücel’in tutuklanmasına karşı çıkıyor. Tıpkı Kandil gibi, Merkel gibi” diyen Güler’e, Yeneroğlu’nun yanıtı "Aktivist kelimesini anlamaktan aciz terbiye yoksunu sözde gazetecilik yapıyor. Yücel de militan edasıyla gazetecilik yapıyordu. Farkın ne?” olmuştu.

Güneş'in Yayın Yönetmeni ile AK Partili vekil arasında 'militan' tartışması: Siz oturduğunuz yerden çalıp oynarken!..

AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal da “Haşerat” dediği Güler’e Twitter’dan şöyle seslenmişti:

“Haşerat, hayatı mücadeleyle geçmiş, 15 Temmuz yiğidi, Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na yaptığını, yarın da sana yapacak. Susmak kurtarmaz.”

Turgay Güler, kendisi için "Haşerat" benzetmesi yapan Yeni Şafak yazarı ve AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal'a tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile ilgili olarak ileri sürdüğü  "1 ay kişi bu kişi PKK’nın temsilcisi, Alman ajanı olarak Alman Konsolosluğunda saklanmıştır" iddiasını hatırlatan Güler, "Şimdi bu terbiyesiz, ahlaksız ve ne idüğü belirsiz sinsilere, fırıldaklara bakacağız. Ne diyecekler nasıl kıvıracaklar" ifadesini kullanmıştı.

Güneş'in Yayın Yönetmeni'nden AK Partili Aydın Ünal'a: Terbiyesiz, sinsi, fırıldak!

Aydın Ünal'ın bu tartışmadan sonra Twitter hesabını kapatması dikkati çekmişti.

 

 

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