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HÜKÜMETTEN 1 MİLYON EMEKLİYE TATİL MÜJDESİ

Hükümetten 1 milyon emekliye tatil müjdesi

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde 1 milyon emeklinin tatil yapması için çalışma başlattıklarını söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 12 milyona yakın emeklinin standardını yükselttiklerini belirtti. Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'ün haberine göre emeklinin promosyonunun verilmesi için eski bakan Süleyman Soylu'nun süreci önemli bir noktaya getirdiğinin altını çizen Müezzinoğlu, "Biz son noktayı koyduk. Emekli vatandaşlarımız için yeni bir çalışma yapıyoruz. Türk Hava Yolları (THY) ile desteklenerek Ege ve Akdeniz'de 1 milyon emeklimizin tatil yapması sağlanabilir. İlk etapta 1 milyon emekli vatandaşımızın tatil yapabilmesi için turizimcilerle görüşüyoruz. Turizmcilere diyoruz ki 'Ege ve Akdeniz'de ekimden marta kadar tesislerinizi kapatıyorsunuz. Bu aylarda bir hedef olarak 1 milyon emeklimize bir hafta, 10 günlük paketlerle külfetini kaldırabileceği önerilerle hizmet sunun" dedi.

Türkye'nin 17 Nisan sabahı yeni bir döneme gireceğini belirten Müezzinoğlu, "İstikrar ve güven tesis edilecek. Güçlü demokrasinin yanında güçlü bir sistem de ortaya çıkacaktır" dedi.CHP'nin referandum sürecinde aslı astarı olmayan yalanlarla milletin kafasını bulandırmaya çalıştığını belirten Müezzinoğlu, "Kendi çocuklarını milletvekili yapacaklar' cümlesi çok ayıp bir cümle. Bir tane örneği yok. Bütün vaktimizyalana ve yanlışa cevap vermekle geçiyor" dedi. 

Sabah
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