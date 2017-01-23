Hükümetten flaş referandum açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan kurtulmuş bakanlar kurulu toplantısı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş’un açıklamasından satır başları şöyle:

Türkiye cumhuriyetinin egemenliğin nasıl kullanılacağına dair bir sorunu yoktur. Türkiye 1923’te rejim tartışmasını sonlandırmıştır. Mevcut anayasa değişiklik paketi, rejim değişikliğiyle ilgili bir paket değildir; sistem değişikliğidir. Bir rejim değişikliği tartışılıyor olsaydı, egemenlikle ilgili konuları içermesi gerekirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kullanılacağıyla ilgili bir tartışması yoktur. En kısa sürede sandığa gidilecek.

Yeni KHK ile OHAL işlemlerini inceleme komisyonu kurulmuştur. Bir itiraz mercii olarak 7 kişilik bir komisyonun kurulması kararlaştırılmış ve bu komisyonun 2 yıl süresince çalışması kararlaştırılmıştır. Hatalı karar ihtimaline karşı bu, etkili bir iç hukuk sürecidir. Gözaltı süresi 30 günde 7 güne indirilmiştir. İlk 5 gün içinde avukatla konuşma yasağı da kaldırılmıştır.

ASTANA GÖRÜŞMELERİ

Hayırlı sonuçlar vermesini Suriye’de kalıcı bir barışa zemin hazırlamasını temenni ediyoruz. Suriye halkı çok çekti. 600 bin masum Suriyeli öldü, canım şehirler yerle bir edildi. 13 milyon Suriyeli ya Suriye içinde ya da dışarıda evsiz göçmen mülteci haline geldi. Artık bu ağır tabloyu geri çevirmek 'Suriye Suriyelilerindir' prensibi içinde adil barışı sağlamak bütün dünyanın boynunu borcudur.

ABD’DE YÖNETİM DĞEİŞİKLİĞİ

Bütün dünyanın izlediği devir teslim işle Sayın Trump göreve başlamıştır. Ümit ediyoruz yeni yönetim hem Ortadoğu’da hem de dünyada barışı sağlayacak inisiyatifler alsın. Eski yönetim zamanında yapılan hataların tekrarlanmayacağı kanaatindeyiz. Bir eşkıya çetesinin başı olan Gülen’in ABD’den Türkiye’ye iadesini bekliyoruz. Orada oturuyor ama bütün networkünü kullanıyor. Kendi örgütüyle haberleşmesinin kesilmesini de ABD’nin yeni yönetiminden bekliyoruz.



İkinci temel mesele ise PYD’ye verilen desteğin sona erdirilmesidir. Bu iki konudaki gelişme Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin tekrar güçlü bir hale gelmesini sağlayacaktır.

Kurtulmuş, basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Faiz artırımı konusunda bir soruya şu şanıtı verdi:

"MB Para Politikası Kurulu’nu düzenli olarak topluyor. Türkiye’nin bir ekonomipolitikası var. MB de Türkiye’nin kurumlarından biridir. Bağımsız bir kurumdur. Çok sayıda enstrümanı var. PPK toplanıp karar alır. Biz düşüncemiz söyleriz. MB’nin nasıl kara alacağını da göreceğiz."

REFERANDUMDA OHAL KALKACAK MI?

Referandumda OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağına dair soruya ise Kurtulmuş'un yanıtı ise, "Referanduma nasıl gidileceği çok açıktır. Yasal prosedürdür.

Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra 60. günde de referandum yapılacak. Resmi gazetede yayınlanmasını bekleyeceğiz. OHAL başka bu başka mesele. Tarih bir ortaya çıksın bu sorunun cevabı da ortaya çıkmış olur" oldu.



MHP'nin Meclis'in tatil edilmesinde mükerrer oy iddiasına dair de şunları söyledi:

"Meclis son derece yoğun bir mesai harcadı. CHP’nin artı bir takım mazeretler üretmesine gerek yok. Meclis kararını verdi. Bundan sonra meclisin yapacağı bir şey yok. CHP’li arkadaşlar boşuna heveslenmesin. Bundan sonra halkın kararına bakacağız. Millet evet dese de hayır dese de başımız gözümüz üzerine."