Hükümetten foreks açıklaması: Türkiye dijital kumarhane olacaktı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, foreks düzenlemesinde kaldıraç oranının artırılması ve teminatın düşürülmesinin bundan sonra söz konusu olmayacağını vurguladı.



Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında soruları yanıtlayan Canikli, foreks piyasasına ilişkin atılan adımlardan geri dönüş olmayacağını vurgulayarak, "Bu karar son derece yerinde. Bu mekanizma bir risk yönetimi mekanizması olması gerekirken kesinlikle bu görevi ifa etmiyor. Sadece aşırı riski seven insanların bu duygularının tatmin edildiği bir alan olmaya başladı. Açıkça söylemek gerekirse bir kumar mantığı hayata geçmeye başladı. Biraz daha devam ettirseydik Türkiye dijital bir kumarhaneye dönecekti" ifadelerini kullandı.



Küçük yatırımcıların hemen hemen tamamının kaybettiğini söyleyen Canikli, "Karardan önce günlük işlem hacmi 16-17 milyar dolara çıkmıştı. Bu, küçük yatırımcı açısından tahrip edici. Düzenlemeden sonra 2 milyar dolara düştü" dedi.