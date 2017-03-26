  • 50 milyonluk vurgun
  • Hükümetten Galatasaray'a sert tepki
  • Erdoğan'dan sürpriz AB çıkışı
  • Terör örgütü İsviçre'de Erdoğan'ı hedef gösterdi
  • Merkel'i zorlayan Erdoğan sorusu
YEREL HABERLER
Samsun Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HÜKÜMETTEN GALATASARAY'A SERT TEPKİ

Hükümetten Galatasaray'a sert tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemesine tepki gösterdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Galatasaray yönetim kurulunda bir kısım üyelerin Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç konusunda hayır oyu kullanmalarının bir açıklaması yoktur. Galatasaray bu kararı ivedi şekilde düzeltmelidir" dedi.

Galatasaray'ın Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda, FETÖ/PDY ile olan ilişkileri nedeniyle yönetim kurulunun üyelikten çıkartırmalarına karar verdiği Hakan Şükür ve Arif Erdem hakkında oylama yapıldı.

Genel kurulda Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesinin oy çokluğuyla reddedilmesi hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç açıklamalarda bulundu.

Bakan Kılıç, "Galatasaray yönetim kurulunun daha önce almış olduğu bir ihraç kararı vardı. Bununla alakalı olarak bugün bir oylama yapılacaktı. Galatasaray bugün yapılan oylamada, Türkiye Cumhuriyeti'nden (TC) firar etmiş, hakkında terör örgütüne üyelikten dolayı yakalama kararı çıkartılan ve mal varlığına el konulmuş olan, aynı zamanda da 15 Temmuz gecesi bu ülkeye ihanet eden terör örgütünün ele başıyla yakın ilşkilerinin aşikar olduğu ve bunları saklamayıp açıkca dile getiren kişilerin bu ülkeye yaşattıkları acıları hepimiz biliyoruz. Galatasaray genel kurulunda bir kısım üyelerin bu kişilerin ihraç konusunda hayır oyu vermelerini ne Galatasaray camiasına ne Türkiye'ye ne de 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimizin ailelerine açıklayamazdık. Galatasaray ivedi bir şekilde bu alınmış olan kararı düzeltmelidir. Çünkü ülkemize ve milletimize ihanet edenlerin böyle köklü kurumlarında ve kulüplerinde işi yoktur" diye konuştu.

İHA
323
-
Türkiye'den Almanya'ya ambargo şokuTürkiye'den Almanya'ya ambargo şoku
Ciciş Esra'nın tecavüz iddiası yalan çıktıCiciş Esra'nın tecavüz iddiası yalan çıktı
Şehit Halisdemir'in pastasını yapan kadından şok sözlerŞehit Halisdemir'in pastasını yapan kadından şok sözler
Erdoğan: Kılıçdaroğlu sen yalan makinesisinErdoğan: Kılıçdaroğlu sen yalan makinesisin
Türkeş referandum kararını açıkladıTürkeş referandum kararını açıkladı
Türk lirasında yeni dönem başlıyorTürk lirasında yeni dönem başlıyor
İşte zengin Arapların Türkiye'de satın alamadığı tek şeyİşte zengin Arapların Türkiye'de satın alamadığı tek şey
FETÖ, Tatlıses'in mallarına böyle çökmüşFETÖ, Tatlıses'in mallarına böyle çökmüş
Olay Şeyh Sait pankartıyla ilgili açıklamaOlay Şeyh Sait pankartıyla ilgili açıklama
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS