Hükümetten Galatasaray'a sert tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Galatasaray yönetim kurulunda bir kısım üyelerin Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç konusunda hayır oyu kullanmalarının bir açıklaması yoktur. Galatasaray bu kararı ivedi şekilde düzeltmelidir" dedi.

Galatasaray'ın Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda, FETÖ/PDY ile olan ilişkileri nedeniyle yönetim kurulunun üyelikten çıkartırmalarına karar verdiği Hakan Şükür ve Arif Erdem hakkında oylama yapıldı.

Genel kurulda Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesinin oy çokluğuyla reddedilmesi hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç açıklamalarda bulundu.

Bakan Kılıç, "Galatasaray yönetim kurulunun daha önce almış olduğu bir ihraç kararı vardı. Bununla alakalı olarak bugün bir oylama yapılacaktı. Galatasaray bugün yapılan oylamada, Türkiye Cumhuriyeti'nden (TC) firar etmiş, hakkında terör örgütüne üyelikten dolayı yakalama kararı çıkartılan ve mal varlığına el konulmuş olan, aynı zamanda da 15 Temmuz gecesi bu ülkeye ihanet eden terör örgütünün ele başıyla yakın ilşkilerinin aşikar olduğu ve bunları saklamayıp açıkca dile getiren kişilerin bu ülkeye yaşattıkları acıları hepimiz biliyoruz. Galatasaray genel kurulunda bir kısım üyelerin bu kişilerin ihraç konusunda hayır oyu vermelerini ne Galatasaray camiasına ne Türkiye'ye ne de 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimizin ailelerine açıklayamazdık. Galatasaray ivedi bir şekilde bu alınmış olan kararı düzeltmelidir. Çünkü ülkemize ve milletimize ihanet edenlerin böyle köklü kurumlarında ve kulüplerinde işi yoktur" diye konuştu.