Hükümetten ''Halkbank'' için flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT Haber'e yaptığı açıklamada yarın Türkiye'yi ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta tutuklanmasının da gündeme geleceğini söyleyerek, "Elbette gündeme getireceğiz. Kendisine bu konunun ne olduğunu da soracağız. Endişelerimizi de şu ana kadar yaşanan süreçte söylediğimiz erişimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceğiz" diye konuştu.

KERKÜK SORUNU

Bakanı Çavuşoğlu, Kerkük’ün birçok etnik grubun yaşadığı bir şehir olduğunu belirterek, bölgede yaşanan süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Atılan adımı doğru bulmadıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Biz, burada bölgesel yönetimin yaptığı oylamayı doğru bulmuyoruz. Oylamadan önce de Neçirvan Barzani’ye Müsteşarımız Ümit Bey, telefon açarak, bu konudaki düşüncelerimizi paylaştı. Kendisinin söylediği, ’Artık oylama olur ama oylamadan ’evet’ çıksa da biz bu bayrağı asmayı düşünmüyoruz’. O bölgenin etnik yapısını değiştirmek doğru olmaz. 'Oldu bitti’ye getirmek de hiç doğru olmaz. Tek taraflı adımların da bir faydası olmaz. Böylesine bir adımın Irak’ın geleceğine, istikrarına, güvenine de faydası olmaz. Bu atılan adımı desteklemiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Sorumluluk içinde herkesin davranmasını istiyoruz. Yapılan bir yanlış olduğu zaman bizim bunu kabullenmemiz mümkün değil. Böyle yanlış adımları bizim desteklememiz veya doğru bulmamız mümkün değil" diye konuştu.

RAKKA KONUSU

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından diğer öne çıkanlar şöyle: "Rakka konusunda farklı sesler çıkıyor. Obama döneminden kalan bazı yetkililer var, onlar başka şeyler söylüyor, yeni yönetim başka şeyler söylüyor. Açıkçası biz, Trump yönetiminden, Obama'dan farklı bir tutum görüyoruz ve bunu bekliyoruz. Askeri açıdan baktığımızda, Obama dönemindeki grupların görüşlerinin geçerli olduğunu görüyoruz.

FETÖ ABD'DEKİ KURUMLARA SIZDI

FETÖ sadece Türkiye'deki kurumlara değil, ABD'deki pek çok kuruma da sızmıştır. FETÖ'yü bugün korumaya kalkan kim varsa, darbe yaptığını da çok yakından biliyordu. ABD ile ilişkilerime Avrupa ile yaşadıklarımız da yansıyor. Bize bazen, "Çok açık konuşuyorsunuz, diplomasinin de bir dili var" diyorlar. Biz diplomasiyi de gayet iyi biliyoruz, netiz.

SURİYE'DE ABD-RUSYA REKABETİ VAR

Suriye'de, ABD ve Rusya'nın rekabeti söz konusu. Sebebi ne olursa olsun ülkelerin terör örgütleriyle yatıp kalkması kabul edilebilir bir şey değil. Onlar bize diktatör deyince normal, biz faşist deyince problem."