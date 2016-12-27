HÜKÜMETTEN KAYIP ASKERLER İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı. Kurtulmuş, kayıp askerlerle ilgili soru üzerine, "Bu video görüntüleri ile ilgili TSK ve MSB tarafından teyit edilmiş, netleşmiş bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Video görüntüleriyle halka korku yaymaya çalışıyor" diye konuştu.

İşte Numan Kurtulmuş’un açıklamalarından satır başları:

Bu video görüntüleri ile ilgili TSK ve MSB tarafından teyit edilmiş, netleşmiş bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları.



Herhangi bir video yayınlayarak halkı paniğe sürüklemek istiyorlar. Medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk asınlar. Özelikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir yer değildir.



Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir. Terör örgütlerinin istediği şekilde sosyal medyayı kullanacak şekilde bir duyarsızlık içinde kimse olmasın. Çok şükür ulusal medyada bir dayanışma vardır.

ANAYASA KOMİSYONUNDAKİ TARTIŞMALAR

Önümüzdeki süreç önemli bir noktadır. İnşallah kısa süre içinde Türkiye anayasa görüşmelerini tamamlayıp referanduma gidecek. Herkesin sözlerine dikkat etmesi lazım. Bu değişiklik etkin bir yönetim için teklif edilmiş bir değişikliktir.

Millet evet derse buna mani olaya kimsenin gücü yetmez. Herkesin üslubuna dikkat etmesi gerekir. Bu memlekette Mustafa Kemal Atatürk herkesin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk kurucu başkomutanıdır. Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü başkomutandır. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden bugün yapılacak bir referandumu yönlendirmeye kalkmak siyaseten büyük bir talihsizliktir.

OHAL laf olsun diye ortaya konuşmuş bir şey değildir. OHAL olmasaydı terör örgütlerine yönelik atılan adımlar mümkün olmayabilirdi. Bugün için alınan bir karar yoktur.

RUS UÇAKLARI EL BAB OEPRASYONUNA DESTEK OLDU MU?

Sahada bir savaş oyunu oynamıyoruz. Şuradan şu kalktı, buradan bu indi, bir takım sözlerle bir savaş oyunu oynar gibi bir söz söyleyemeyiz. Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor. Bunu milli bir mesele olarak görüyor.

YAZ SAATİNDE GERİ ADIM YOK

Öyle bir çalışmamız yok. Yaz saati ile ilgili bir uygulama olmayacak. Geriye alma gibi bir durum söz konusu değil.