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HÜKÜMETTEN MÜJDE ! O BORÇLAR ERTELENİYOR

Hükümetten müjde ! O borçlar erteleniyor

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, çiftçilere müjdeyi verdi.

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Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş çiftçilere müjde verdi. Kurtulmuş, taklit ürün yapanları verilen cezaların artırılacağını ve çiftçilerin borçlarının erteleneceğini ve hayvan sayısını artırılacağını açıkladı.

 Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:
"Tarım ve Hayvancılık Bakanımız sunum yaptı. Çiftçi kardeşlerimizin tarım ve kredi borçları yeniden yapılandırılacak ve ertelenecek. Taklit ürün yapanların cezaları artırılacak. Türkiye'deki hayvan sayının artırılmasına ilikşin çalışma yapılacak. bu düzenlemeye ilişkin çalışma en kısa sürede tamamlanacak.

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