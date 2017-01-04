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HÜKÜMETTEN SATRANÇ AÇIKLAMASI

Hükümetten satranç açıklaması

Cübbeli Ahmet'in satranç ile ilgili akılalmaz sözlerine hükümetten ilk yorum AB Bakanı Ömer Çelik'ten geldi.

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Kamuyounda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Oynayanlar lanetlenmiştir" sözlerinin ardından başlayan tartışmayı değerlendiren AB Bakanı Ömer Çelik, "Ben satranç oynarım. Herkese de tavsiye ederim. Satrancın din adına yasaklanmasını da son derece akıl dışı bulurum" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, CNN Türk canlı yayınında konuştu.

Bakan Çelik’in sözlerinden satır başları şöyle:

"Hepimiz yeni yıl mesajları yayınlarız. Bunu Noel ile karıştırıyorlar. İnsanların elinden bunu almamak lazım, kutlamak isteyen kutlamaz. Bizde ağır kimlik problemi var. En sonunda satrancı getirdik. Ben satranç oynarım. Herkese de tavsiye ederim. Satrancın din adına yasaklanmasını da son derece akıl dışı bulurum. Bu aklın neşesidir. Aklın meydan okumasıdır. Doğu kültüründe satranca akıl ve kader aynı anda görüldüğü için son derece değer atfedilir."

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