Hükümetten yaz saati açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına geçti. Kurtulmuş, yaz saati tartışması ile ilgili olarak, "Yaz saati ile ilgili bir uygulama olmayacak. Geriye alma gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Yaz saati tartışması ile ilgili bir soru üzerine Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Öyle bir çalışmamız yok. Yaz saati ile ilgili bir uygulama olmayacak. Geriye alma gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.