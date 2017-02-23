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HÜKÜMETTEN YENİ TEMİZLİK OPERASYONU

Hükümetten yeni temizlik operasyonu

4-C statütüsünde kamu kurumlarında çalışan 25 bin personel güvenlik soruşturmasından geçirilecek.

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Hükümet, özelleştirilen kuruluşlardan 4-C statüsünde kamu kurumlarına geçirilen personelin soruşturularak, varsa terör örgütleriyle eylem birliği içinde olan, bu örgütlerin propagandasını yapanların sözleşmelerinin feshedilmesi kararı aldı.

Hükümet, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C kapsamında görev yapan mevcut personele ‘terör’ soruşturmasının önünü açtı.

4/C’liler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Karara göre terör örgütlerine yardım eden, kamu imkanlarını bu örgütlere destek için kullanan, örgüt propagandası yapanların sözleşmeleri feshedilecek. 

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Bakanlar Kurulu kararıyla özelleştirme nedeniyle iş sözleşmeleri sona eren işçilerin kamuda istihdam edilmelerine ilişkin esaslarda  değişiklik yapıldı. Yaklaşık 25 bin kişiyi ilgilendiren karar, dünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karara göre özelleştirme sonrasında işini kaybedenler, kamuya geçici personel statüsünde alınmadan önce haklarında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak. 

Ayrıca mevcut 4/C’liler hakkında da güvenlik soruşturması açılacak. Bu soruşturmada terör örgütleriyle eylem birliği içinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, örgütlerin propagandasını yapan personelin sözleşmesi kurumları tarafından feshedilecek. 

Özelleştirme nedeniyle işsiz kalanlar, kamuda, 4-C statüsünde geçici süreyle istihdam ediliyorlar. 4-C’liler ağırlıklı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile TÜİK gibi kurum ve kuruluşlarda görev yapıyorlar.

Hürriyet
1948
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