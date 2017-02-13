Hulusi Akar 'başkan yardımcısı' mı olacak?

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile ilgili olarak çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 2019'da emekli olacağını hatırlatarak "Ankara kulislerinde, elbette bu seçilecek yeni Cumhurbaşkanı'nın bir de yardımcıya ihtiyaç duyacağı, Genelkurmay Başkanı Akar'ın da, tam o tarihlerde emekli olacağı konuşuluyor. Kulislerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın son dönemde toplum önünde daha önceki Genelkurmay Başkanlarından farklı portrelerle çıkmasının da, bu durumla ilgisi olabileceği ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.