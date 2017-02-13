  • Hulusi Akar 'başkan yardımcısı' mı olacak?
  • Adil Gür: ''Referandumun kaderini o belirleyecek''
  • Savaş halinde açılması gereken ''gizli'' zarflar kayıp !
  • Ankara'da 100 erkek lise öğrencisine cinsel istismar iddiası
  • Trafik sigortasında vatandaştan yeni formül

HULUSİ AKAR 'BAŞKAN YARDIMCISI' MI OLACAK?

Hulusi Akar 'başkan yardımcısı' mı olacak?

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 2019 yılında emekli olacağı hatırlatılarak, getirilmek istenen 'başkanlık sistemi'nde cumhurbaşkanının yardımcısı olabileceği iddia edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile ilgili olarak çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 2019'da emekli olacağını hatırlatarak "Ankara kulislerinde, elbette bu seçilecek yeni Cumhurbaşkanı'nın bir de yardımcıya ihtiyaç duyacağı, Genelkurmay Başkanı Akar'ın da, tam o tarihlerde emekli olacağı konuşuluyor. Kulislerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın son dönemde toplum önünde daha önceki Genelkurmay Başkanlarından farklı portrelerle çıkmasının da, bu durumla ilgisi olabileceği ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

 

Sözcü
926
Otobüsten inen kadını ormana götürüp...Otobüsten inen kadını ormana götürüp...
Mutluluğun sırrı yatak odasındaMutluluğun sırrı yatak odasında
Fotoğraf paylaşırken 40 kere düşününFotoğraf paylaşırken 40 kere düşünün
Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...
Erdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılarErdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılar
Amasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsüAmasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsü
Kızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyorKızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyor
AK Partili vekilin yeğeni şehit olduAK Partili vekilin yeğeni şehit oldu
Bahçeli pompalı tüfekle poz verdiBahçeli pompalı tüfekle poz verdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS