Hulusi Akar'dan ''20 kilometre'' tepkisi !

Riyad’daki DEAŞ ile mücadele toplantısına katılan Genelkurmay Başkanı Akar’ın, ABD liderliğindeki koalisyonun Türkiye’nin Suriye sınırından 20 km’den daha derine inmesine karşı olan tutumuna tepki gösterdiği öğrenildi. Akar, “DEAŞ 20 km’ye kadar terör örgütü de 20 km’den sonra başka bir şey mi” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın hafta sonunda Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan terör örgütü DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı ile dün başlayan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısında, müttefik ülkelere DEAŞ’la mücadele konusunda sitem ettiği öğrenildi. Orgeneral Akar geçen pazar ve pazartesi günleri Riyad’da 13 ülke genelkurmay başkanının katıldığı toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında 9 Aralık’ta El Bab’a yönelik başlattığı operasyonunun ilerleyişi hakkında bilgi verdi.

‘DEAŞ HER YERDE DEAŞ’: Edinilen bilgiye göre Orgeneral Akar, ABD liderliğindeki koalisyonun Türkiye’nin Suriye sınırından 20 kilometreden (km) daha fazla derine inmesine karşı olduğu mesajını verdiğini hatırlatıp, El Bab operasyonuna müttefiklerden hava operasyonu desteği gelmemesine dikkat çekti. Akar’ın TSK’nın bu konuda duyduğu rahatsızlığı, “DEAŞ 20 km’ye kadar terör örgütü de, 20 km’den sonra başka bir şey mi? Başka bir oluşuma mı dönüyor? Hayır, DEAŞ, her yerde DEAŞ. Irak’ta da DEAŞ, Suriye’de de DEAŞ. DEAŞ’la en etkin mücadeleyi yürüten TSK’ya destek verilmemesi müttefiklikte sıkıntı yaratıyor” sözleriyle dile getirdiği öğrenildi.

SOMUT GELİŞME YOK: El Bab operasyonuna koalisyon güçlerinin desteğini sağlamak için Türk ve ABD askeri heyetler arasında görüşmeler devam etmesine rağmen henüz somut bir gelişme olmadı. TSK’nın Fırat Kalkanı harekâtı ile ilgili yayınladığı bilgilendirme notlarında da uzun süreden beri koalisyon güçlerinin destek verdiğine dair bilgi yer almıyor. ABD askeri yetkilileri, bu konuyla ilgili yapılan görüşmelerde, Türk muhataplarına Türkiye’nin sınırdan 20 kilometreden fazla derinliğe inmesine karşı olduklarını belirtip, El Bab operasyonuna bu nedenle havadan destek vermediklerini söylemişlerdi.

‘PKK/PYD MENBİÇ’TE’: Akar’ın bir diğer sitemi Menbiç konusunda oldu. Orgeneral Akar, Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen PYD/YPG’nin Menbiç’teki güçlerini tam olarak çekmediğini dile getirerek, “Kendi istihbarat kaynaklarımızdan gelen bilgiler PYD/YPG’ye bağlı bazı güçlerin Menbiç’te olduğunu ortaya koyuyor. Hatta örgüt bölgeye değişik yerlerden takviyeler de yapıyor” dedi. Akar’ın bu sitemleri dün başlayan NATO toplantısı sırasında yaptığı ikili görüşmelerde de tekrarladığı öğrenildi.

EL BAB ÇİZGİNİN GÜNEYİNDE

TSK’nın müttefik ÖSO güçleriyle ele geçirmeye çalıştığı DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab kasabası, Türkiye sınırının 28 kilometre güneyinde kalıyor. Ancak ABD liderliğindeki koalisyon 20 km’nin güneyinde havadan askeri destek vermiyor. Türkiye, El Bab’ı alarak, PKK bağlantılı PYD’nin Afrin ve Kobani bölgelerini birleştirmesini engellemeyi hedefliyor.