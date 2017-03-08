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HULUSİ AKAR'IN FOTOĞRAFI ZİRVEYE DAMGA VURDU

Hulusi Akar'ın fotoğrafı zirveye damga vurdu

Suriye’nin Rakka kentinin DEAŞ’tan temizlenmesine yönelik harekât için geri sayım başlarken, Antalya bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

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Dün sabah erken saatlerde başlayan heyetlerarası toplantı gün boyu sürdü. 

Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular ele alındı. 

Bu önemli buluşmaya ise Hulusi Akar'ın verdiği poz damga vurdu. Akar'ın elini kaldırdığı anda ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'ın dikkatli bakışlarla Hulusi Paşa'yı baktığı anın fotoğrafına birçok yorum yapıldı.

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İşte o yorumlar:

'Anlamadıysan okkalı bir Osmanlı geliyor Dunford'

İşte Türk Paşası.. İşte özlediğimiz tablo

400 yıl sonra yeniden diriliş

 

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