HÜLYA AVŞAR'DAN ŞAŞIRTAN KARAR

Hülya Avşar'dan şaşırtan karar

Hülya Avşar, terör eylemi sonrası çekeceği "Selfie" filminin çekimlerine ara verdi.

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Hülya Avşar, yaşanan terör eylemi sonrasında yaşamını anlatacağı 'Selfie' filminin çekimlerini erteledi. Avşar, "Böyle bir ortamda insanın film çekesi gelmiyor" dedi.

Kendi hayat hikâyesini anlatacağı filmi Selfie’nin çekimlerini sürdüren Hülya Avşar, ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle Radikal bir karar aldı ve filminin çekimlerine ara verdi. Yılbaşı akşamı sahne aldığı mekânda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Avşar, “Böylesi bir ortamda gerçekten insanın aklına film çekmek ya da herhangi bir şey yapmak gelmiyor, ben de bu yüzden filmimin çekimlerine bir süreliğine ara verdim” şeklinde konuştu. Kızı Zehra’nın da kendisini izlediği gecede konuklarına beğenilen şarkılarını söyleyen Avşar, Selfie’nin çekimlerine daha sonra devam edecek.

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