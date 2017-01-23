HÜLYA AVŞAR'IN İLK KONUĞU ACUN ILICALI

Hülya Avşar'ın ilk konuğu Acun Ilıcalı

Hülya Avşar'ın Star TV'de yayınlanacak olan sohbet programının ilk fragmanı yayınlandı.

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Star TV’de ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ adlı program yapmaya başlayan Hülya Avşar, ilk bölümde aynı zamanda yakın arkadaş olduğu Acun Ilıcalı'yı konuk etti.

TV8'in sahibi ünlü televizyoncu, program yapımcılığından kanal sahibi olma öyküsüne kadar merak edilenleri anlattı. Özel hayatı hakkında medyaya konuşmaktan kaçınan Ilıcalı, ilişkisine dair küçük tüyoları da anlattı.

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Hülya Avşar, "Midye yemeye çağırdılar, gidip yedim, ben öyle bir tipim" diyen Acun Ilıcalı’ya “Ben nasıl tipim” diye sorarken, "Sen midye görmemişsindir" cevabını aldı.

Programın fragmanında; Acun Ilıcalı, programlar yapıp yılda 100 kere birinci olmuş birinin kanal satın almasının şaşırtıcı olmadığını vurguladı. Hülya Avşar'ın ise araya girip "Ben senin cebinde hiç para görmedim" demesi dikkati çekti. Başarılı yapımcı, bu sözler üzerine kahkaha attı.

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