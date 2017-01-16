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HÜLYA AVŞAR'IN TEYZESİNİN EVİNİ SU BASTI

Hülya Avşar'ın teyzesinin evini su bastı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın teyzesinin evi şiddetli yağışlar sebebiyle sular altında kaldı.

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Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın doğup büyüdüğü Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesindeki ev, şiddetli yağmur yağışından sonra sular altında kaldı. Ufuk Kayserili ile 5 kişilik ailesi sel sularından her defasında zarar görmekten bıktıklarını ifade etti. 1965 yılından bu yana ikamet ettikleri evin alt katını her yağmurda su bastığını ifade eden Ufuk Kayserili ve eşi Hatice Kayserili son 9 yıldır aynı çileyi çektiklerini belirtti.

Hülya Avşar'ın teyzesinin evini su bastı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın teyzesi olan Hatice Kayserili, "Yaşadığımız sıkıntıyı yetkililere ilettiğimiz de bize "Hülya Avşar size yeni eşyalar alsın ve evinizi dayayıp döşesin" şeklinde komik cevaplar veriyorlar. Artık her yağmurda uyku uyuyamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililer görevlerini yapıp, bu menfezi ıslah etmelerini istiyoruz. Artık konuyu yargıya taşımaya da karar verdik" diye konuştu.

 

Hülya Avşar'ın teyzesinin evini su bastı

Hülya Avşar'ın teyzesinin evini su bastı

Hülya Avşar'ın teyzesinin evini su bastı

İHA
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