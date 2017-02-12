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HUMMEL GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Hummel Genel Müdürü görevden alındı

Danimarkalı spor giyim markası Hummel'ın Genel Müdürü Schriver görevden alındı.

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Dünyaca ünlü Danimarkalı spor giyim markası Hummel'ın Genel Müdürü Sören Schriver'in görevine son verildi.

Hummel Genel Müdürü Sören Schriver, görevden alındı. Schriver'in görevden alınmasının Türkiye şubesi ile ilgili olduğu belirtilirken, bu konuda firmadan detaylı bir açıklama yapılmadı. Hummel firmasının sahibi Christian Stadil, "İki gün önce aldığım bazı bilgiler Türkiye'deki kardeş firmamızın Hummel markasının prensiplerini ayaklar altına alan bazı girişimler gerçekleştirdiğini gösterdi ve Schiver'in liyakatini sorgulamama neden oldu" dedi.

Schriver ise, Hummel firmasının sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Christian Stadil'in tavrını anlamakta güçlük çektiğini belirterek, "20 yıl boyunca Hummel markasına layık olmaya çalıştım. Markanın global bir marka olması için çalıştım" açıklamasında bulundu.

İHA
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